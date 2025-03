Ancelotti abre o jogo sobre chances de Endrick no Real Madrid: ‘É um problema’

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti abriu o jogo sobre as chances dadas a Endrick em sua primeira temporada no Real Madrid. O comandante afirmou que existe um problema por conta da qualidade de seus companheiros na busca por um lugar na equipe titular.

- Conto com ele. Depende de muitas coisas. Além da competição, não lhe falta nada. É um problema de competição. Jogadores que são de uma qualidade extrema. Creio que a história desse clube já disse que muitos titulares esquentaram banco por muito tempo. Vinicius por alguns anos, Rodrygo, Valverde, Camavinga... Se quiser estar no Real Madrid, deve-se acostumar a esquentar um pouco de banco.

Ancelotti não descartou dar chances a Endrick na semifinal da Copa do Rei, em que o Real Madrid encara a Real Sociedad, nesta terça-feira (1º). Além disso, o treinador não poupou italiano para o atacante da Seleção Brasileira.

- Eu não sei quem está preocupado. Estou encantado com ele. Quando posso, lhe dou minutos e sempre aproveitou. Amanhã pode ter chances.

No jogo de ida, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 1 a 0 e precisa de um empate no Santiago Bernabéu para avançar à final da Copa do Rei. Na ida, Endrick iniciou como titular e marcou o gol da vitória da equipe merengue.

Endrick comemora gol do Real Madrid contra o Leganés (Foto: Javier Soriano/AFP)

Ancelotti comenta sobre filho de Marcelo no Real Madrid

Carlo Ancelotti também foi questionado sobre Enzo Alves, filho de Marcelo e um dos destaques da base do Real Madrid e Espanha. O técnico comentou sobre uma lembrança que possui com o jovem e espera que o atleta tenha a mesma qualidade do ex-jogador do Fluminense.

- Faz a diferença. Não o conheço muito. O conheço de quando tiramos fotos quando era criança. Tenho uma lembrança bonita com ele na final (da Champions) de 2014 com o filho de Marcelo e do Xabi Alonso. É perfeito tirar essa foto agora. Todo o clube tem muita ilusão com ele. Se tiver a qualidade do pai, bingo!

No último dia 22 de fevereiro, Enzo Alves compartilhou imagens de uma assinatura de contrato com o Real Madrid. O jovem de 15 anos é tratado como uma das grandes promessas do clube, mas também para defender a Espanha.