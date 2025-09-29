A passagem de Grealish no Manchester City foi marcado por altos e baixos. Essencial na conquista inédita da Champions League em 22/23, o inglês também enfrentou dificuldades, principalmente a partir de 2024, quando lesões e perca de espaço reduziu seu tempo em campo. O jogador afogava as decepções em festas e noitadas, e em entrevista à "Sky Sports", admitiu gostar da vida noturna.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jack Grealish viveu momentos marcantes durante sua passagem pelo Manchester City, tanto no aspecto esportivo quanto fora dos gramados. Sua passagem, no entanto, foi muito marcada pelo comportamento fora de campo, com episódios de festas e aparições em bares em que parecia visivelmente alterado. Apesar de toda polêmica envolta do estilo de vida, Grealish, agora emprestado ao Everton, assumiu abertamente seu gosto pela vida noturna em entrevista recente à emissora Sky Sports.

continua após a publicidade

– As pessoas dizem: ‘ele gosta de sair, gosta de festa’ – e eu gosto mesmo. Quero viver minha vida, me divertir, mas também sei que há hora e lugar para isso – afirmou o jogador.

No entanto, apesar de uma vida de curtições, o jogador reconheceu que suas escolhas fora de campo, em certos momentos, acabaram prejudicando sua permanência entre os titulares do City. Grealish afirma que em certos momentos, não fez escolhas certas para curtir.

continua após a publicidade

– Sendo honesto com você, provavelmente eu não escolhi os momentos certos [para se divertir] – às vezes no City, por exemplo, eu não me ajudei, admito isso abertamente – mas também acho que não foi só por causa disso – disse.

Apesar disso, Grealish também afirma que outros fatores pesaram para o seu desempenho, no geral, ter sido abaixo. O jogador chegou ao Manchester City em 2021 como a contratação mais cara da história do futebol inglês e precisou de tempo para se adaptar ao estilo de jogo exigente de Pep Guardiola.

– As pessoas me perguntam: ‘o que aconteceu no City?’. Mas eu tive dois bons anos lá. No primeiro ano, eu estava me adaptando a tudo – o valor da transferência, a pressão e o jeito que o treinador queria jogar, além do ambiente. No segundo ano, ganhamos a Tríplice Coroa, e foi um ano inacreditável. Eu amei. O terceiro ano, eu coloco na minha conta mesmo. Sinto que não fiz certas coisas da maneira certa nesse ano – explicou.

Jack Grealish em treino pré-jogo do Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Durante quatro temporadas no Manchester City, Grealish disputou 157 partidas, marcou 17 gols e distribuiu 23 assistências. Conquistou três títulos da Premier League, uma Champions League, além da Copa da Inglaterra, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes.

Após deixar Manchester City, Jack Grealish tem novo recomeço no Everton

Após a perca de espaço gradual, Grealish ficou totalmente de fora dos planos de Pep Guardiola no fim da temporada passada. Na atual, o jogador foi negociado e emprestado para o Everton. A transferência embora questionada por parte da torcida e da imprensa, foi uma decisão, segundo o jogador, pensada para resgatar sua confiança e voltar a curtir o futebol.

– As pessoas diziam para mim: ‘o que você está fazendo indo para o Everton?’. E eu ficava tipo: ‘como assim?’. É um clube enorme. Estou no meu melhor quando me sinto amado. Sou meio vulnerável fora de campo e queria ir para algum lugar onde pudesse sentir esse amor novamente, e simplesmente acordar com vontade de jogar com um sorriso no rosto – contou.

Sob o comando de David Moyes, Grealish vive grande fase. Até agora, são cinco jogos (quatro como titular), quatro assistências e 15 passes decisivos – segundo melhor da liga. Ele também lidera o número de faltas sofridas (17) ao lado de Patrick Dorgu, do Manchester United, e soma oito dribles certos.

– O mérito é do David Moyes por me dar essa plataforma para jogar do jeito que tenho jogado. Não quero soar arrogante, mas gosto quando os treinadores dizem: ‘você é o jogador, vá e faça o que sabe fazer’. Prefiro que alguém diga: ‘quando você pegar na bola, Jack, apenas jogue’ – relatou.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.