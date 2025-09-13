Grealish alcança feito inédito na Premier League

A mudança de ares fez bem a Jack Grealish. Em um excelente início de temporada pelo Everton, o meia-atacante inglês foi eleito o Jogador do Mês de agosto da Premier League pela primeira vez em sua carreira. O prêmio coroa a participação em 4 gols em 4 jogos na competição.

Grealish, que completou 30 anos nesta semana, está emprestado ao Everton pelo Manchester City.

Os números de Grealish na Premier League na temporada atual

O prêmio inédito veio graças a bons números. Grealish deu quatro assistências em quatro jogos no mês de agosto, o dobro de qualquer outro jogador na liga. Ele deu os passes para os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Brighton e repetiu a dose na vitória por 3 a 2 sobre o Wolverhampton.

O atacante é o primeiro jogador do Everton a conquistar o prêmio de melhor do mês desde que o centroavante Dominic Calvert-Lewin venceu em setembro de 2020.

A 'volta por cima' após fase de críticas no City

O início espetacular de Grealish no Everton marca uma verdadeira volta por cima na carreira do jogador. No Manchester City, seu clube anterior, o atacante conviveu com críticas da torcida e da imprensa por uma suposta baixa participação em gols.

Em 157 jogos pela equipe de Pep Guardiola, ele marcou 17 gols e deu 24 assistências, números que, para muitos, não justificavam o alto investimento em sua contratação. O empréstimo para o time de Liverpool, portanto, surge como uma chance para o jogador reencontrar seu melhor futebol.

Grealish com a camisa do Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)

