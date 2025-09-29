Pep Guardiola abre o jogo sobre futuro de brasileiro no Manchester City

O técnico Pep Guardiola comentou sobre a renovação de contrato do atacante Savinho no Manchester City. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Burnley, por 5 a 1, pela Premier League, o treinador espanhol revelou que a extensão do vínculo até 2031 deve estar bem encaminhada.

— Savinho está perto (de assinar a renovação de contrato). Fomos muito claros ao dizer que queríamos mantê-lo. Depende da oferta (do Tottenham). Talvez, a oferta não tenha sido boa o suficiente para o clube, não sei. Mas é claro que, na idade dele, na temporada passada ele jogou muitos minutos. Ele pode jogar dos dois lados, direito e esquerdo, e tem uma velocidade inacreditável. Então, nessa temporada, ele está muito bom — disse Guardiola.

O interesse de outros clubes como o Tottenham foi um fator que teve peso no processo de renovação. A decisão da diretoria inglesa reforça a confiança no talento do jovem, que vem se destacando com boas atuações desde a sua chegada. Savinho é visto como peça importante no elenco de Pep Guardiola e ganha cada vez mais espaço entre os titulares do Manchester City.

Nos três primeiros jogos da temporada do City, Savinho não foi relacionado devido a uma lesão sofrida na pré-temporada. Com as contratações de Cherki e Reijnders, os Sky Blues não entendem a necessidade de buscar novos atletas no mercado com a permanência do camisa 26 no elenco do clube inglês. Segundo a "TNT Sports Brasil", a expectativa é de que o anúncio oficial seja feito em breve.

Savinho vem ganhando espaço no Manchester City de Pep Guardiola (Foto: Oli Scarff/AFP)

Savinho no Grupo City

Savinho surgiu nas categorias de base do Atlético-MG e foi vendido ao Grupo City em junho de 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época) e foi jogar pelo Troyes, da França. Ao chegar no Girona por empréstimo, o jogador se destacou na temporada 2023/24 de La Liga, que lhe rendeu convocação para a Seleção Brasileira de Dorival Júnior.

Com a Amarelinha, o atacante disputou 13 jogos, com um gol e uma assistência no ciclo. Savinho teve números expressivos em sua primeira temporada pelo Manchester City, com 48 partidas, sendo 36 como titular, além de três gols marcados e 11 assistências.

