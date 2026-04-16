Ex Arsenal e Juventus morre aos 48 anos em trágico acidente na Áustria
Manninger foi campeão nacional por Arsenal e Juventus
O mundo do futebol amanheceu em luto nesta quinta-feira com a confirmação da trágica morte de Alexander Manninger. O ex-goleiro austríaco, que acumulou passagens por gigantes como Arsenal, Juventus e Liverpool, foi vítima de um grave acidente de trânsito em sua terra natal, aos 48 anos.
De acordo com informações da Sky Sports austríaca, o incidente ocorreu em uma passagem de nível sem barreiras nas proximidades de Salzburg. O veículo conduzido por Manninger colidiu violentamente com um trem.
Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e chegaram ao local minutos após a batida. Apesar dos esforços dos paramédicos para reanimá-lo, o ex-atleta não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local. As autoridades locais iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias exatas que levaram à colisão, já que ainda não há certeza sobre o que teria causado o choque.
Uma carreira de respeito na Europa
Manninger foi um verdadeiro andarilho do futebol europeu, construindo uma carreira sólida e respeitada em quatro das cinco grandes ligas do continente.
Revelado pelo RB Salzburg, ele ganhou projeção mundial no Arsenal, onde fez parte do elenco histórico que conquistou o "Double" (Premier League e FA Cup) na temporada 1997/98. O ex-goleiro também teve passagens marcantes pela Serie A, defendendo as cores de Juventus, Fiorentina, Udinese e Siena.
Pela seleção da Áustria, o goleiro disputou 33 partidas oficiais, sendo uma figura constante nas convocações durante mais de uma década. A notícia de seu falecimento precoce gerou uma onda de homenagens de ex-companheiros e clubes por onde passou.
