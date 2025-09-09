Ex-alvo do Fluminense vai a tribunal para jogar na Espanha

Destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes, o meia Lucas Ribeiro busca embarcar em novos ares na janela de transferências. O brasileiro, que foi um dos alvos do Fluminense após o fim da competição, pretende atuar pelo Cultural Leonesa, da segunda divisão da Espanha, e deve recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e ao Tribunal da Fifa para alcançar o objetivo. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol "As".

Lucas Ribeiro pretende entrar na justiça devido a não liberação do clube sul-africano mediante às propostas por transferências ao futebol espanhol e, anteriormente, do Catar. De acordo com o diário, o Sundowns não estaria disposto a abrir mão do camisa 10 tão facilmente e teria exigido alta quantia para liberá-lo.

O ex-alvo do Fluminense decidiu pela rescisão unilateral de seu contrato em agosto. Vale destacar que a última vez em que o jogador entrou em campo foi contra o próprio Tricolor, no dia 25 de junho, no empate em 0 a 0 pela terceira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes.

— O Mamelodi Sundowns insistiu em aumentar a oferta de forma indecente, sem levar em conta os interesses pessoais do jogador, o que tornou a transação impossível. Portanto, Lucas Ribeiro Costa defenderá seus interesses perante o Tribunal da Fifa e o Tribunal Arbitral do Esporte, bem como, quando apropriado, perante qualquer tribunal nacional competente — disse ao jornal o escritório Dupont-Hissel, responsável pelo caso do brasileiro.

Lucas Ribeiro comemora gol pelo Mamelodi Sundowns (Foto: Reprodução/Instagram)

Conheça Lucas Ribeiro, ex-alvo do Fluminense

Lucas Ribeiro seguiu um caminho pouco convencional até se firmar no futebol do exterior. Natural do Maranhão, fez parte das categorias de base de Sampaio Corrêa e Moto Club antes de se transferir para o sub-19 do Pinheiros, em São Paulo.

Foi justamente atuando em competições regionais que despertou o interesse do Valenciennes, da França, que o contratou em 2017. Por lá, iniciou no time B e depois ganhou espaço na equipe principal. Declaradamente torcedor do Palmeiras, Lucas deixou o Brasil ainda adolescente, com apenas 17 anos.

A trajetória do atacante na Europa foi marcada por uma longa sequência no futebol belga, onde defendeu clubes como Excelsior Virton, Charleroi, RWD Molenbeek, RE Mouscron, Waasland-Beveren e Sportkring Beveren. A experiência acumulada abriu as portas para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Pelo clube sul-africano, se consolidou como titular absoluto e do time que disputou o Mundial de Clubes.

Os números são expressivos. Lucas soma 83 partidas, sendo 79 como titular, com 36 gols feitos e 20 assistências. Na Copa do Mundo, se destacou com um gol, contra o Borussia Dortmund, e uma assistência, contra o Ulsan Hyundai, no grupo E da competição, que contava ainda com o Fluminense.

