Futebol Internacional

Ex-alvo do Fluminense vai a tribunal para jogar na Espanha

Destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial busca embarcar em novos ares na janela de transferências

Lucas Ribeiro Fluminense
imagem cameraLucas Ribeiro em campo pelo Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Instagram)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/09/2025
12:48
  • Matéria
  • Mais Notícias

Destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes, o meia Lucas Ribeiro busca embarcar em novos ares na janela de transferências. O brasileiro, que foi um dos alvos do Fluminense após o fim da competição, pretende atuar pelo Cultural Leonesa, da segunda divisão da Espanha, e deve recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e ao Tribunal da Fifa para alcançar o objetivo. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol "As".

Lucas Ribeiro pretende entrar na justiça devido a não liberação do clube sul-africano mediante às propostas por transferências ao futebol espanhol e, anteriormente, do Catar. De acordo com o diário, o Sundowns não estaria disposto a abrir mão do camisa 10 tão facilmente e teria exigido alta quantia para liberá-lo.

O ex-alvo do Fluminense decidiu pela rescisão unilateral de seu contrato em agosto. Vale destacar que a última vez em que o jogador entrou em campo foi contra o próprio Tricolor, no dia 25 de junho, no empate em 0 a 0 pela terceira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes.

— O Mamelodi Sundowns insistiu em aumentar a oferta de forma indecente, sem levar em conta os interesses pessoais do jogador, o que tornou a transação impossível. Portanto, Lucas Ribeiro Costa defenderá seus interesses perante o Tribunal da Fifa e o Tribunal Arbitral do Esporte, bem como, quando apropriado, perante qualquer tribunal nacional competente — disse ao jornal o escritório Dupont-Hissel, responsável pelo caso do brasileiro.

Lucas Ribeiro Mamelodi
Lucas Ribeiro comemora gol pelo Mamelodi Sundowns (Foto: Reprodução/Instagram)

Conheça Lucas Ribeiro, ex-alvo do Fluminense

Lucas Ribeiro seguiu um caminho pouco convencional até se firmar no futebol do exterior. Natural do Maranhão, fez parte das categorias de base de Sampaio Corrêa e Moto Club antes de se transferir para o sub-19 do Pinheiros, em São Paulo.

Foi justamente atuando em competições regionais que despertou o interesse do Valenciennes, da França, que o contratou em 2017. Por lá, iniciou no time B e depois ganhou espaço na equipe principal. Declaradamente torcedor do Palmeiras, Lucas deixou o Brasil ainda adolescente, com apenas 17 anos.

A trajetória do atacante na Europa foi marcada por uma longa sequência no futebol belga, onde defendeu clubes como Excelsior Virton, Charleroi, RWD Molenbeek, RE Mouscron, Waasland-Beveren e Sportkring Beveren. A experiência acumulada abriu as portas para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Pelo clube sul-africano, se consolidou como titular absoluto e do time que disputou o Mundial de Clubes.

Os números são expressivos. Lucas soma 83 partidas, sendo 79 como titular, com 36 gols feitos e 20 assistências. Na Copa do Mundo, se destacou com um gol, contra o Borussia Dortmund, e uma assistência, contra o Ulsan Hyundai, no grupo E da competição, que contava ainda com o Fluminense.

