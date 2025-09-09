Nottingham Forest anuncia campeão da Europa League pelo Tottenham como novo técnico
Australiano de 60 anos estava sem clube desde o início desta temporada
As reviravoltas no futebol seguem seu curso imprevisível. Demitido do Tottenham ao término da última temporada após o título da Europa League, o australiano Ange Postecoglou foi anunciado nesta terça-feira (9) como o novo técnico do Nottingham Forest, que dispensou o português Nuno Espírito Santo na segunda-feira (8), após um início decepcionante na temporada 2025/26. O acordo encaminhado para assinatura de contrato é válido até junho de 2027.
A troca chama atenção pela ironia dos contextos: na temporada 2024/25, Postecoglou entrou para a história do Tottenham ao conquistar o primeiro título do clube em 17 anos. No entanto, o desempenho na Premier League foi alvo constante de críticas, culminando na 17ª colocação, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.
Por outro lado, Nuno Espírito Santo conduziu o Forest a uma campanha acima das expectativas, encerrando a liga nacional na sétima posição e garantindo vaga na Europa League. Apesar disso, o treinador não resistiu ao início instável neste novo ciclo, agravado por tensões internas com o diretor de futebol brasileiro Edu Gaspar e o proprietário Evangelos Marinakis, cenário que tornou insustentável sua permanência no cargo.
Veja o anúncio do Nottingham Forest nas redes sociais:
"O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar a nomeação de Ange Postecoglou como treinador da equipe do clube. Postecoglou é treinador de futebol há mais de 25 anos, tendo chegado a Trentside com a experiência de competir regularmente e ganhar troféus no mais alto nível. Depois de desfrutar de temporadas muito bem-sucedidas com Brisbane Roar e Yokohama F. Marinos, vencendo a liga com ambos os clubes, ele foi nomeado treinador do Celtic em junho de 2021. Uma gestão de sucesso em Glasgow viu Postecoglou ganhar a dobradinha doméstica em sua primeira temporada na Escócia e a tríplice coroa em seu segundo ano, o que lhe rendeu uma indicação para o prêmio de Treinador do Ano da FIFA em 2023.
Mudando-se para a Inglaterra para assumir o Tottenham Hotspur, que terminou em quinto em sua primeira temporada, Postecoglou guiou o Spurs ao seu primeiro grande troféu em 17 anos, vencendo a Liga Europa em 2024/25 e se classificando para a Liga dos Campeões.
