Não é o Liverpool: Mbappé surpreende e aponta favorito ao título da Premier League

Atacante francês destacou a equipe que tem grande chance de desbancar o favoritismo dos Reds

imagem cameraKylian Mbappé a serviço da seleção da França (Foto: Sergei GAPON / AFP)
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
11:41
Mesmo atuando em LaLiga, Kylian Mbappé mostrou que acompanha outros campeonatos. Um deles é a Premier League. Em entrevista ao jornal alemão "Bild", o atacante do Real Madrid apontou quem ele acredita que pode conquistar o título do Campeonato Inglês.

O craque francês não escondeu o grande favoritismo do Liverpool, que conquistou o título da Premier League na temporada passada, mas destacou as grandes chances do Arsenal em superar o time de Arne Slot. Segundo Mbappé, o que pode ajudar o Arsenal é a familiaridade entre os jogadores.

— É claro que, em primeiro lugar, temos de mencionar o Liverpool, que quer conquistar um título atrás do outro. Mas também acredito muito no Arsenal, porque o núcleo da equipe já se conhece há muito tempo, e isso é um fator decisivo no futebol. E o Manchester City está sempre na frente com Pep Guardiola e Erling Haaland. É difícil, seria certamente mais fácil dizer o City ou o Liverpool. [Mas] talvez o Arsenal, talvez seja o ano deles — afirmou o jogador.

Mohamed Salah comemora título do Liverpool na Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Além da Premier League, Mbappé também fez previsões para a Ligue1 e Bundesliga. Pelo Francês, o craque aposta no PSG como campeão, já no Alemão acredita que o Bayern de Munique irá conquistar o bicampeonato.

Real Madrid favorito na Champions League?

Após apontar os favoritos para as três grandes ligas da Europa, Mbappé também falou sobre a Champions League, que começa a fase de liga na próxima semana, dia 16. Para ele, o Real Madrid, sua atual equipe, tem grandes chances de levantar a Orelhuda.

— Eu digo sempre Real Madrid [como favorito]. Mas há muitas equipes boas na Europa, muitas mesmo. Vimos que o ano passado foi fantástico com o novo formato da Champions League. Este ano será ainda melhor. Será interessante ver quem vai se impor no final — declarou.

Durante a entrevista, Mbappé fez uma avaliação sobre o trabalho do treinador Xabi Alonso, que chegou para substituir Carlo Ancelotti, contratado pela Seleção Brasileira. Embora o início do ex-Leverkusen tenha sido questionado pela derrota por 4 a 0 no Mundial de Clubes, o francês faz uma avaliação positiva sobre a chegada do comandante ao Real Madrid.

— Tive uma excelente impressão dele. É uma pessoa que quer ter sucesso. Ele conhece o clube perfeitamente, porque ele próprio jogou no Real Madrid. Neste momento, estamos simplesmente tentando por em prática o que ele nos diz, tentando compreender o conceito de jogo que ele tem para nós e depois veremos o que acontece — explicou.

Sobre as disputas de LaLiga, Mbappé fez um balanço positivo do início da temporada. O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com três vitórias em três jogos. No entanto, o atacante enxerga que o time precisa melhorar ainda mais se deseja brigar por títulos ao longo do ano.

— O nosso início foi bom, com três vitórias, o que é muito positivo, mas temos de melhorar, continuar a trabalhar, continuar a esforçar-nos, porque sabemos como é difícil ganhar troféus. E é isso que queremos. Estamos no caminho certo, prestes a iniciar uma longa jornada, mas o objetivo é sempre o mesmo: ganhar troféus. Para isso, tentamos avançar passo a passo — avaliou.

