Com time misto, PSG sofre, mas vence Metz antes de encarar o Flamengo no Mundial

Com time misto, o PSG venceu o Metz por 3 a 2, pela 16ª rodada da Ligue 1, neste sábado (13), antes de encarar o Flamengo no Mundial. No primeiro tempo, Gonçalo Ramos e Mbaye colocaram os visitantes em vantagem, enquanto Deminguet descontou o placar. No segundo tempo, Doué ampliou o marcador para os visitantes, enquanto Tsitaishvili reduziu a vantagem novamente.

O PSG não contou com as presenças de Dembélé, Marquinhos, Hakimi e Mayulu por não estarem em condições ideais. Além disso, Luis Enrique optou por preservar algumas peças, como João Neves, Nuno Mendes, Doué e Kvaratschelia, que iniciaram o confronto no banco de reservas.

Como foi Metz x PSG?

Na etapa inicial, o PSG dominou o confronto com o Metz, criou as principais oportunidades e foi para o vestiário com a vantagem. No entanto, a equipe de Luis Enrique abriu o placar somente aos 30 minutos com Gonçalo Ramos aproveitando um cruzamento da direita e cabeceando para estufar as redes. Na sequência, Mbaye fez grande jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Ndjantou finalizar rasteiro e ampliar o marcador aos 37 minutos. No fim, os mandantes descontaram com Deminguet aproveitando uma bola na área após um bate e rebate e soltando um balaço para marcar seu gol aos 31 minutos.

Na volta do intervalo, o PSG quase ampliou o marcador com Ndjantou recebendo uma bola pela direita e batendo rasteiro para boa defesa de Fischer. Na sequência, Gonçalo Ramos foi acionado em profundidade na área livre de marcação, bateu cruzado, mas parou em outra intervenção do goleiro do Metz. Os mandantes assustaram com uma bola alçada na área por Tsitaishvili para Diallo chegar batendo de primeira e tirar tinta da trave. Na sequência, Kouao aproveitou uma bola de fora da área e soltou uma bomba para defesa de Safonov. Mas aos 17 minutos, Doué foi lançado sem marcação desde o meio de campo e bateu no cantinho para fazer o 3º dos visitantes. Após o gol, Mbaye recebeu um passe pelo lado direito e bateu com força, mas carimbou o travessão, enquanto Doué aproveitou o rebote, chutou colocado e obrigou FIscher a fazer outra grande defesa. Mas aos 35 minutos, Tsitaishvili fez grande jogada pela esquerda, tabelou com Hein e bateu para marcar um golaço.

O que vem por aí para o PSG?

Com a vitória sobre o Metz, o PSG se prepara para embarcar para o Catar, onde realizará a decisão do Mundial contra o Flamengo, na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília). O confronto será o penúltimo da equipe de Luis Enrique em 2025.

