PSG manda recado ao Flamengo antes da final do Mundial

Flamengo e PSG vão fazer a grande final do Mundial, nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. Antes da bola rolar para a decisão, o Paris Saint Germain mandou um recado ao Rubro-Negro nas redes sociais oficiais do clube.

- Nos vemos na final, Flamengo!👀 - publicou o time francês.

O PSG chega para a final contra o Flamengo sem ter disputado nenhum jogo na competição, mas o clube se manteve ativo na temporada europeia. Neste sábado (13), o Paris Saint Germain venceu o Metz por 3 a 2 mesmo poupando titulares.

Pelo lado do Rubro-Negro, o Flamengo vai encarar o PSG depois de ter vencido o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, e batido o Pyramids, do Egito, por 2 a 0. Agora, o Mengão vai descansar durante três dias, enquanto o Paris Saint Germain vai viajar para o Catar.

PSG vai enfrentar o Rubro-Negro no Intercontinental (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Técnico do PSG explica 'estratégia' para final contra o Flamengo

O Flamengo venceu o Pyramids neste sábado (13) e assegurou sua vaga na decisão do Intercontinental contra o PSG, atual campeão da Champions League. Questionado sobre o Rubro-Negro e o torneio nos últimos dias, Luis Enrique voltou a comentar da final, desta vez reafirmando que a motivação de sua equipe permanece intensa na busca pelo troféu inédito. PSG x Flamengo vão se enfrentar na decisão.

O treinador rechaçou qualquer hipótese de desinteresse europeu na competição e sacramentou que o PSG entrará em campo com a mesma motivação do Flamengo. A declaração foi feita em coletiva de imprensa pré-jogo da partida contra o Metz, realizada neste momento, válida pela 16ª rodada da Ligue 1.

— Eu acho que é a mesma motivação para eles do que para nós. Seja Pyramids ou Flamengo, a motivação, a importância do troféu, eu acho que é a mesma coisa — disse Enrique.

— São troféus que você tem a possibilidade de ganhar, são muito importantes, e é bom para nós saber dessa importância, e repito, acho que é a mesma importância para as duas equipes — finalizou sobre final entre Flamengo e PSG.