Técnico do PSG, Luis Enrique projeta final e trata Flamengo como um dos 'melhores do mundo'

Técnico do PSG, Luis Enrique projetou a final do Intercontinental e tratou o Flamengo como um dos melhores times do mundo. Em coletiva, o treinador acredita que o confronto será muito complicado, mas está empolgado com a chance de conquistar mais um título na temporada.

- Todos nós conhecemos as qualidades deles, já que os vimos jogar neste verão no Mundial de Clubes. Será muito difícil; eles jogam um futebol muito bom e têm experiência. Da última vez que joguei esta partida, houve uma grande diferença. Desta vez será diferente; vamos jogar contra uma das melhores equipes do mundo. Será difícil, mas é uma motivação porque é uma oportunidade para o PSG.

Na temporada, o PSG foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0 na Copa do Mundo de Clubes e irá enfrentar uma equipe brasileira pela segunda vez em 2025. Enquanto os franceses chegam no Intercontinental como campeões da Champions League, o Flamengo entra em campo como vencedor da Libertadores.

Na quarta-feira (17), PSG e Flamengo tem um encontro marcado, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar. Essa é a primeira vez do clube francês no torneio, enquanto o Rubro-Negro chega em sua 3ª decisão na história.

PSG vence último jogo antes de encarar o Flamengo

Neste sábado (13), o PSG venceu o último compromisso antes de encarar o Flamengo com um triunfo por 3 a 2 sobre o Metz, fora de casa. O clube francês decidiu poupar algumas de suas principais peças, como João Neves, Nuno Mendes, Doué e Kvaratschelia, que iniciaram a partida no banco de reservas.

