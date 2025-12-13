Raphinha decide, Barcelona vence Osasuna e amplia liderança de La Liga
Astro brasileiro marcou os dois gols da vitória no Camp Nou; Barça abriu vantagem no topo da tabela
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 0 neste sábado (13), pela 16ª rodada de La Liga. A partida foi realizada no Camp Nou, na Catalunha, e o brasileiro Raphinha marcou os dois gols da equipe de Hansi Flick. O camisa 11 já marcou três gols desde o retorno da lesão na coxa direita.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Técnico do PSG explica ‘estratégia’ para final do Mundial: ‘A mesma do Flamengo’
Futebol Internacional13/12/2025
- Futebol Internacional
Salah sai do banco, e Liverpool vence Brighton com dois de Ekitiké
Futebol Internacional13/12/2025
- Futebol Internacional
Gol de Palmer e herói improvável: Chelsea vence o Everton por 2 a 0 na Premier League
Futebol Internacional13/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Barça abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Neste momento, os Culés fazem campanha impressionante no país e somam 43 pontos, com 14 vitórias, duas derrotas e apenas um empate. O Osasuna, por sua vez, ocupa a 16ª colocação, com 15 pontos, e não se afastou da zona de rebaixamento.
Como foi Barcelona x Osasuna?
O Barcelona começou o jogo dominando as ações contra o Osasuna, que resumiu a maior parte do primeiro tempo no Camp Nou. Porém, a equipe catalã não conseguiu transformar o controle da posse de bola em vantagem no placar. A equipe de Hansi Flick manteve o adversário recuado, concentrou o jogo no campo ofensivo e acumulou investidas na área, porém com pouca efetividade nas finalizações.
A principal chance do período resultou em um gol anulado. Ferran Torres chegou a balançar as redes após receber lançamento e finalizar de cabeça, mas a arbitragem invalidou por impedimento. A jogada foi revisada pelo VAR, que identificou posição irregular na origem do lance com Raphinha, à frente da defesa no escanteio curto. Ao fim dos primeiros 45 minutos, o placar permaneceu em 0 a 0.
Na segunda etapa, o Barcelona continuou empilhando jogadas, mas muitas sem efetividade. Em casa, o relógio ia correndo e os Culés viam dificuldades para abrir o placar. Até que, em contra-ataque aos 24 minutos do tempo complementar, Raphinha finalizou da intermediária, sem chances para o goleiro Herrera.
O Barcelona manteve o controle da partida e ampliou o domínio sobre o Osasuna. A equipe mandante seguiu com maior posse de bola, presença constante no campo ofensivo e intensidade na troca de passes, limitando as ações do adversário e ditando o ritmo do jogo.
Pedri foi o principal articulador da equipe e teve atuação decisiva na construção das jogadas. Em uma das principais chances da etapa final, o meia deixou Raphinha em condições de finalizar dentro da área, mas a zaga do Osasuna conseguiu o corte antes da conclusão.
A superioridade do Barcelona se traduziu no placar aos 40 minutos. Lamine Yamal abriu a jogada pela direita com Koundé, que cruzou para a área. Bretones tentou afastar, mas o desvio deixou a bola à disposição de Raphinha, que aproveitou para marcar o segundo gol e ampliar a vantagem. Com o resultado construído, o Barça terminou com 2 a 0 e levou os três pontos no Camp Nou.
O que vem por aí?
Agora, o Barcelona visita o Guadalajara para disputar a terceira rodada da Copa do Rei, na terça-feira (16), às 17h (de Brasília). Do outro lado, o Osasuna pega o Huesca na quarta, às 15h, também pela copa nacional.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias