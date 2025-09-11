Yamal sobre início de carreira: ‘Minha mãe queria que eu estudasse’

Lamine Yamal, um dos grandes astros, abriu o coração em entrevista ao programa "Resonância de Corazón". O atacante do Barcelona falou sobre o início meteórico na carreira profissional, sobre momentos íntimos, incluindo sua relação com a mãe e sua pressão entre estudos e futebol, sua infância difícil e os desafios familiares que enfrentou antes, como o esfaqueamento de seu pai.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 17 anos, Yamal já é titular do Barcelona e da seleção espanhola, mas lembra que o caminho até o estrelato não foi simples. Em sua juventude, precisou conciliar os estudos com os treinos em La Masia. Ele contou que a mãe sempre priorizou a educação, mesmo quando o talento para o futebol já chamava atenção de treinadores e dirigentes.

continua após a publicidade

Pai e mãe de Yamal em momentos diferentes

O atacante relatou que a mãe insistia diariamente para que ele se dedicasse à escola, impondo limites para que o futebol não fosse um obstáculo para sua formação acadêmica. Para Yamal, a postura dela foi um dos fatores que o ajudaram a amadurecer cedo.

–Ela sempre quis que eu estudasse e dizia que se eu não fizesse isso, ela não me deixaria ir jogar. Até que um dia, estando em La Masía, eu disse a ela: 'Mãe, eu vou para a escola, mas não vou fazer nada. Eu vou me preparar para o treino da tarde'. Ela me perguntou o que eu estava dizendo, que o que eu tinha tomado… Eu disse que se eu me concentrasse, eu seria um jogador de futebol. Ela continuou me dando broncas todos os dias porque queria que eu estudasse. Ela me deu bronca até mesmo no dia em que eu estreei, porque dizia que eu deveria estar estudando. Mas chegou um momento em que ela me entendeu. Era o meu sonho e eu o persegui – relatou o astro do Barcelona.

continua após a publicidade

➡️Lamine Yamal sobre Bola de Ouro: ‘Tenho capacidade de ganhar muitas’

Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Yamal também falou sobre a emoção de comprar uma casa para a mãe após se tornar profissional. Ele contou que cresceu em condições simples e que ver o sorriso dela hoje é sua maior motivação para continuar vencendo com o Barcelona.

– Perguntei a ela qual era a área, e disse que seria a que ela quisesse. Agora, vejo o sorriso da minha mãe. Nós morávamos em um apartamento onde a cozinha e o quarto ficavam no mesmo lugar. Agora, vejo minha mãe feliz. O que mais me deixa feliz é que meu irmão possa ter a infância que eu gostaria de ter tido. Meu pai está tranquilo em sua casa, minha mãe pode ter o que ela quiser. Ela é a minha rainha, a pessoa que eu mais amo. Ela é tudo o que um filho pode pedir – completou Yamal.

Além da questão dos estudos, Yamal relembrou episódios marcantes de sua vida pessoal, como o esfaqueamento do pai e as dificuldades financeiras da família. Mesmo assim, manteve o foco no futebol e diz que essas experiências o tornaram mais resiliente.

– Eu estava no carro, vindo de comprar roupa. Meu primo estava me levando. Minha prima me ligou e me contou. Comecei a receber mais chamadas. Eu era uma criança e a primeira coisa que eu quis fazer foi descer do carro e ir para a estação para chegar a Mataró e ver a situação. Eles não me deixaram ir. Me levaram para casa e me trancaram. Não me deixaram sair. No dia seguinte, eu fui treinar e falei com meu pai, que me disse que estava tudo bem. Eu fui vê-lo no hospital e tudo se acalmou – afirmou o camisa 10 do Barcelona.

Além disso, o astro também falou sobre a sua polêmica festa de aniversário de 18 anos. Lamine Yamal afirmou que não ficou irritado com o que aparecia na mídia, e que na verdade, achava engraçado.

– Eu não fiquei irritado. Achei engraçado. Tentaram manchá-la de várias formas. Uma mulher dizia que eu escolhia as meninas de uma maneira ou outra, e era tudo mentira. Depois, teve a história dos garçons, que eu estava trabalhando lá – finalizou o espanhol.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.