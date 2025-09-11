Inglaterra pode mudar formato de acesso à Premier League; veja

A proposta já tem apoio de muitos clubes, mas a Premier League se opõe.

A Liga Inglesa de Futebol (EFL) está considerando uma mudança significativa na estrutura dos play-offs da Championship, segunda divisão da Inglaterra, que poderá ter seis times, em vez de quatro, competindo pela vaga final de acesso à Premier League. De acordo com o jornal "The Athletic", a entidade que comanda a liga está explorando a introdução de uma fase eliminatória adicional, uma medida que já conquistou amplo apoio entre os clubes.

Atualmente, os dois primeiros colocados da Championship são promovidos diretamente para a Premier League, enquanto os clubes que terminarem do terceiro ao sexto lugar na tabela disputam os play-offs. O formato coloca o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto em semifinais de ida e volta, com os vencedores de cada confronto se enfrentando em Wembley.

A nova proposta espelha o sistema usado em divisões inferiores na Inglaterra. Segundo o plano, os clubes que estiverem da quinta a oitava posição na classificação final, disputariam uma fase eliminatória prévia. Os vencedores dos confrontos então avançariam para enfrentar o terceiro e o quarto colocados nas tradicionais semifinais de ida e volta, culminando na final, em Wembley.

Última vaga de acesso à Premier League é decidida em Wembley (Foto: Reprodução/Championship)

Premier League rejeita o plano

A Premier League já se opôs ao plano apresentando, alegando preocupação com a possibilidade de diluir a qualidade da primeira divisão ao abrir as portas para times de posições inferiores na tabela da Championship. Além disso, o calendário também é um possível entrave. Qualquer mudança exigirá a aprovação da Associação de Futebol (FA), que não possui inclinação divulgada, até o momento, neste caso.

