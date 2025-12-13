Jornal relembra derrota do PSG para o Botafogo e dá aviso ao Flamengo
Franceses encaram Rubro-Negro na decisão do Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
O "Le Parisien" relembrou a derrota do PSG para o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes e mandou um recado antes da final do Intercontinental contra o Flamengo. Após a vitória do Rubro-Negro sobre o Pyramids por 2 a 0, o jornal deu um aviso ao time de Filipe Luís.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Desde o Mundial de Clubes e aquela derrota por 1 a 0 para o Botafogo, os parisienses aprenderam que não devem subestimar este time brasileiro.
No Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos, o PSG foi surpreendido pelo Botafogo e foi derrotado por 1 a 0 na fase de grupos com gol de Igor Jesus. Apesar do resultado negativo, os franceses garantiram a liderança da chave e chegaram na decisão do torneio.
Neste domingo (14), o PSG viaja para o Catar com o objetivo de encarar o Flamengo em busca de um título inédito para o clube francês. Na quarta-feira (17), as equipes se enfrentam em busca do troféu do Intercontinental.
PSG demonstra respeito ao Flamengo
Na última semana, Luis Enrique demonstrou respeito do PSG ao Flamengo antes mesmo da classificação do clube carioca para a final do Mundial. Em entrevista à "TNT Sports", o comandante afirmou que preferia enfrentar o Pyramids na decisão.
- Eu prefiro o Pyramids que eu não conheço, e claro que podem nos vencer, mas minha preferência não é o Flamengo, está claro.
No ano, o Flamengo será a segunda equipe brasileira que o PSG enfrentará após a derrota para o Botafogo. Os franceses entram em campo para erguer o segundo troféu na temporada após ter vencido a Supercopa da Europa, em agosto.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias