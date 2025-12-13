Jornal relembra derrota do PSG para o Botafogo e dá aviso ao Flamengo

O "Le Parisien" relembrou a derrota do PSG para o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes e mandou um recado antes da final do Intercontinental contra o Flamengo. Após a vitória do Rubro-Negro sobre o Pyramids por 2 a 0, o jornal deu um aviso ao time de Filipe Luís.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Desde o Mundial de Clubes e aquela derrota por 1 a 0 para o Botafogo, os parisienses aprenderam que não devem subestimar este time brasileiro.

continua após a publicidade

No Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos, o PSG foi surpreendido pelo Botafogo e foi derrotado por 1 a 0 na fase de grupos com gol de Igor Jesus. Apesar do resultado negativo, os franceses garantiram a liderança da chave e chegaram na decisão do torneio.

Neste domingo (14), o PSG viaja para o Catar com o objetivo de encarar o Flamengo em busca de um título inédito para o clube francês. Na quarta-feira (17), as equipes se enfrentam em busca do troféu do Intercontinental.

continua após a publicidade

PSG demonstra respeito ao Flamengo

Na última semana, Luis Enrique demonstrou respeito do PSG ao Flamengo antes mesmo da classificação do clube carioca para a final do Mundial. Em entrevista à "TNT Sports", o comandante afirmou que preferia enfrentar o Pyramids na decisão.

- Eu prefiro o Pyramids que eu não conheço, e claro que podem nos vencer, mas minha preferência não é o Flamengo, está claro.

No ano, o Flamengo será a segunda equipe brasileira que o PSG enfrentará após a derrota para o Botafogo. Os franceses entram em campo para erguer o segundo troféu na temporada após ter vencido a Supercopa da Europa, em agosto.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.