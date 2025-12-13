Danilo aponta favorito entre Flamengo e PSG para final do Mundial: 'Obviamente'

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids, do Egito, que garantiu o Flamengo na final do Intercontinental de 2025, o zagueiro Danilo — autor do segundo gol rubro-negro — falou à GE TV e analisou o confronto decisivo contra o Paris Saint-Germain. Com sinceridade, o defensor reconheceu o favoritismo do adversário, mas reforçou a confiança na competitividade do time carioca.

Segundo Danilo, o PSG chega à decisão como favorito natural pelo histórico recente e pelo alto investimento, mas isso não diminui as ambições do Flamengo na grande final, marcada para a próxima quarta-feira (17).

— Obviamente, o Paris Saint-Germain, por todo o investimento e por todo o histórico recente que tem. Mas nós temos jogadores também importantes, que têm boa personalidade. Vai ser muito difícil, mas a gente vai fazer o nosso papel — afirmou.

O zagueiro destacou que a preparação será fundamental para tentar neutralizar as principais armas do time francês e construir uma atuação marcante.

— Vamos tentar, de certa forma, neutralizar aquilo que são as armas deles e fazer um jogo bonito, especial e, quem sabe, vencer — completou.

Danilo também relembrou os duelos recentes do Flamengo contra Chelsea e Bayern de Munique no Mundial do meio deste ano, ressaltando o aprendizado adquirido diante de equipes de altíssimo nível.

— São equipes diferentes na forma como afrontam a partida, mas seguramente estão entre as mais fortes do mundo. A gente vai ter um jogo muito difícil, mas vamos tentar preparar da melhor maneira possível e usar nossas ferramentas para fazer um jogo competitivo — disse.

Sobre o confronto semifinal, o defensor elogiou a organização do adversário egípcio e valorizou a atuação do Flamengo, que soube ser paciente e eficiente.

— O treinador deles é muito inteligente, com uma equipe bem organizada, que fecha as linhas de passe. Mas creio que criamos situações suficientes. O gol de bola parada vale o mesmo que o de bola rolando, e a gente fica satisfeito por vencer e chegar a uma final bonita — analisou.

Danilo em campo na partida contra o Pyramids (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Vivendo bom momento no clube, Danilo destacou o ambiente positivo no clube e a satisfação pessoal por contribuir com gols e boas atuações.

— Estou desfrutando verdadeiramente. O Flamengo tem uma energia especial. Estou curtindo cada momento e, se puder fazer gol, como foi hoje, ainda mais especial — afirmou.

Apesar da ansiedade pela decisão, o zagueiro ressaltou a importância de aproveitar a conquista da vaga antes de focar totalmente na final.

— Vamos tentar curtir um pouquinho. No futebol, muitas vezes não há tempo para isso. Sabemos que vai ser imensamente difícil contra uma das equipes mais fortes do mundo, mas vamos tentar preparar de uma maneira que possamos dificultar ao máximo para eles — concluiu.

Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentam na próxima quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), valendo o título do Intercontinental de 2025, em um duelo que promete fortes emoções e um grande espetáculo para o torcedor.