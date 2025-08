Flamengo desistiu da negociação por Beltrán? Entenda o cenário

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, atendeu às expectatitvas da torcida e fechou contratações de peso para o time carioca: Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. O dirigente português, no entanto, não quer parar por aí. Outro nome que esteve no radar do clube carioca foi o de Lucas Beltrán, da Fiorentina, da Itália. O desejo do jogador, entretanto, esfriou a negociação.

Flamengo e Fiorentina tinham conversas avançadas pela contratação do argentino de 24 anos, revelado pelo River Plate. A diretoria rubro-negra estava disposta a desembolsar os 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) solicitados pelos italianos. A questão, no entanto, foi o desejo do atleta, que não pretende voltar para o futebol sul-americano neste momento.

Conforme a negociação com a Fiorentina foi avançando, o Flamengo tentou convencer Beltrán a jogar no Brasil. Mas o jogador bateu o pé, distanciando um possível acordo.

Revelado pelo River em 2016, Beltrán foi negociado com a Fiorentina em 2023. Na época, os italianos contrataram o atacante por R$ 67,4 milhões.

No clube italiano, Beltrán disputou 51 jogos, com 12 participações diretas em gols (marcou 10 vezes e distribuiu duas assistências) em sua primeira temporada. Em seu segundo ano na Fiorentina, foram 47 jogos, com seis gols e cinco assistências. Na temporada 2024-25, Lucas Beltrán, que surgiu como um jogador de área, passou a atuar mais recuado, ajudando no setor de criação.

Lucas Beltrán, que recusou proposta do Flamengo, na Fiorentina (Divulgação/Fiorentina)

Flamengo vai atrás de outro nome?

O Flamengo busca um nome para o ataque com características diferentes das de Pedro. A ideia é buscar um atacante versátil, com boa mobilidade e que tenha participação na construção das jogadas. Após a negativa por Beltrán, o clube carioca pretende buscar outras opções.

Anteriormente, a cúpula rubro-negra cogitou a contratação de Taty Castellanos, mas a Lazio, da Itália, descartou o negócio. Outro nome que chegou a ser cogitado foi o de Mehdi Taremi, da Inter de Milão, que chegou a ser oferecido ao Botafogo.

