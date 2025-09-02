Alvo do Flamengo acerta com clube da primeira divisão espanhola; saiba mais

Lucas Beltrán foi mais um dos diversos nomes especulados no Flamengo nos últimos meses, mas as negociações não avançaram. Diante do desejo de deixar a Fiorentina, da Itália, o atacante argentino acertou sua transferência para o Valencia, da Espanha, por empréstimo de uma temporada.

Carreira de Lucas Beltrán ⚽

Nascido em Córdoba, em 2001, Beltrán era apontado como uma das principais promessas de sua geração no futebol argentino. Formado nas categorias de base do River Plate, foi promovido ao elenco profissional em 2018 e permaneceu no clube por cinco temporadas.

O jovem ganhou notoriedade em 2023, ao marcar 16 gols e ser peça fundamental na conquista do título argentino pelo River. No total, somou 78 partidas, 22 gols e oito assistências pelo time de Buenos Aires. Durante esse período, também foi emprestado por uma temporada ao Colón, da primeira divisão argentina, onde seguiu seu processo de amadurecimento.

Lucas Beltrán em Fluminense x River Plate, no Maracanã, pela Libertadores de 2023 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Após o destaque no cenário local, foi negociado com a Fiorentina, dando início à sua primeira experiência internacional. O clube italiano, conhecido por ter sido a principal equipe da carreira de Gabriel Batistuta — ídolo histórico do futebol argentino —, parecia ser o ambiente ideal para o crescimento de Beltrán. Ele começou bem, seguindo os passos do compatriota, mas acabou perdendo espaço com o tempo. Ao todo, disputou 98 jogos com a camisa da Fiorentina, marcando 16 gols e contribuindo com nove assistências ao longo de duas temporadas.

🔴⚫ Flamengo e Valencia ⚪

As negociações com o Flamengo ganharam força no mercado da bola no fim de julho de 2025, logo após o término do Mundial de Clubes — informação inicialmente divulgada pelo jornalista Gianluca Di Marzio, especialista em transferências. No entanto, o negócio não avançou e acabou sendo descartado.

O Valencia, por sua vez, possui um histórico significativo com jogadores argentinos. Ídolos como Claudio López, Pablo Aimar, Maurício Pellegrino, Kily González e Roberto Ayala integraram a geração vitoriosa que conquistou a Copa da Uefa (Europa League) em 2003/04 e o bicampeonato da La Liga em 2001/02 e 2003/04. No início dos anos 2000, o clube também foi vice-campeão da Champions League em duas edições consecutivas: 1999/2000 e 2000/01.

