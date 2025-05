Ex-alvo da Seleção, Mourinho fala sobre futuro de carreira

José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, esteve ligado a um movimento à Seleção Brasileira meses antes da chegada de Carlo Ancelotti ao cargo. O nome do "Special One" foi monitorado mesmo diante de uma crise vivida no futebol turco com o clube, em temporada sem títulos.

Apesar da falta de troféus e das grandes polêmicas com a liga, o português está disposto a se manter no cargo, e deixou claro, após a derrota para o Hatayspor, na penúltima rodada da Süper Lig, que tem conversas para a continuidade do trabalho em Istambul.

- Nosso presidente confia em mim, ele já disse isso na televisão. Ele foi muito claro sobre isso. Se houve alguma mudança de ideia, não me disseram. Ele disse que queria que eu ficasse e que contava comigo para ficar na próxima temporada - afirmou o comandante.

A derrota por 4 a 2 fora de casa foi apenas mais um agravante do mau momento vivido pelo clube. Atualmente, o Fener é o segundo colocado da liga, com 81 pontos, nove atrás do já campeão Galatasaray. Os rivais, inclusive, se envolveram em trocas longas de farpas ao longo de 2024/25, com o lusitano, inclusive, acusando a competição de já estar vendida aos Leões.

Na mesma entrevista em que deixou claro o desejo de se manter no clube, Mourinho disparou contra a cultura do futebol na Turquia e elevou seu palmarés vitorioso.

- Nos últimos sete anos, joguei duas finais de competições europeias. Ou seja, joguei mais finais europeias no período do que o futebol turco em toda a história - declarou o treinador.

🔰 Mourinho na Seleção: um sonho distante

Mourinho esteve listado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira diante da longa novela de Ancelotti. Porém, seu nome nunca foi uma prioridade para a entidade, que tinha Jorge Jesus e Abel Ferreira como candidatos. No fim das contas, porém, Carletto aceitou o cargo e deixou o Real Madrid para comandar o Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026. Portugal também se tornou uma opção, mas a tendência é que Roberto Martínez fique na área técnica da Seleção das Quinas até o Mundial do próximo ano.

