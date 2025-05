Premier League amplia domínio na Europa com recordes financeiros e de público

A Premier League encerrou a temporada reafirmando sua soberania no futebol europeu, tanto dentro quanto fora de campo. Com seis clubes classificados para a próxima edição da Champions League - um recorde na história das competições europeias -, a liga inglesa também liderou em arrecadação e presença de público nos estádios.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo o relatório financeiro da Uefa, "The European Club Finance and Investment Landscape", os clubes da Premier League somaram 7,1 bilhões de euros em receita em 2024, quase o dobro dos valores arrecadados por clubes da Bundesliga e La Liga, que registraram cerca de 3,6 bilhões de euros cada.

- A Premier League é o campeonato nacional mais importante do mundo. A diferença financeira em relação às demais ligas permite que os clubes ofereçam as melhores condições aos atletas, desde gramados até centros de treinamento de ponta - analisa Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil.

continua após a publicidade

Liverpool e Crystal Palace trocaram homenagens em festa, sob olhares de Jürgen Klopp e Gerrard (Foto: Paul Ellis/AFP)

Além do faturamento, os clubes ingleses também lideraram os gastos com transferências, com mais de 2,8 bilhões de euros investidos em contratações. Os clubes italianos, segundos no ranking, gastaram menos da metade: cerca de 1,2 bilhão de euros.

- A liga inglesa vive um movimento semelhante ao que ocorreu com a NBA no basquete e com a Fórmula 1 no automobilismo. Hoje, muitos jovens brasileiros sequer cogitam atuar em clubes europeus fora da Premier League. O sonho já é direto: jogar na Inglaterra - afirma Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil.

continua após a publicidade

Recorde histórico de público na Premier League

Outro marco da temporada foi a média de torcedores por partida: 40.437 pessoas, maior número entre todas as ligas europeias. Pela primeira vez - exceto durante a pandemia da Covid-19 - a Premier League superou a tradicional liderança da Bundesliga nesse quesito.

Para Bruno Brum, CMO da agência End to End, a presença massiva nos estádios é consequência direta do equilíbrio financeiro e da gestão de marca dos clubes:

- Até os clubes de menor apelo conseguem atrair grandes públicos, graças à experiência do torcedor, à distribuição justa de receitas e ao espetáculo constante. A Premier League transformou o futebol em entretenimento de alto nível - afirma.

Do hooliganismo à excelência global

O cenário atual contrasta com o passado conturbado do futebol inglês, marcado por violência nos estádios e exclusão de competições internacionais durante os anos 1980. A criação da Premier League, em 1992, marcou o início de uma reformulação profunda, que transformou a liga em referência global de profissionalismo e segurança.

- Os resultados de hoje são frutos de décadas de trabalho. Os ingleses construíram uma liga com atletas renomados, estádios impecáveis e receitas bilionárias. No fim, quem ganha é o torcedor, que assiste a um espetáculo de altíssimo nível - conclui Henrique Borges, VP executivo de vendas, marketing e novos negócios da Somos Young.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.