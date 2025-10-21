A Adidas inaugurou a "Arena Trionda", em São Paulo, no shopping Eldorado. O evento de apresentação do espaço e da bola oficial da Copa do Mundo de 2026 contou com a presença de muitos craques e nomes conhecidos no mundo da bola. A partir desta quarta-feira (22), o evento ficará aberto ao público nos próximos dois meses.

A Arena, que foi montada no estacionamento do shopping em Pinheiros, tem o formato de uma bola parcialmente afundada na terra. Por fora, ela tem o design que será usada no próximo Mundial. Logo na entrada, uma projeção na parede circular do espaço conta ao público a história de todas as bolas produzidas pela Adidas para as Copas do Mundo, com destaque, claro, para a "Trionda".

A nova bola da maior competição de futebol do planeta conta com detalhes em azul, verde e vermelho, representando os Estados Unidos, México e Canadá, respectivamente. Estes serão os países sede do próximo mundial, que pela primeira vez será disputado em três nações ao mesmo tempo.

Dentro do espaço, Kaká, um dos rostos mais conhecidos que a marca alemã patrocina, pôde testar e divulgar a nova bola da Copa do Mundo de 2026. Além dele, outros jogadores que atuam e atuaram no futebol brasileiro puderam ter contato direto com a "Trionda".

Kaká com a bola da Copa de 2026 (Foto: Lucas Cremonese / Lance!)

Diego Ribas aponta os favoritos para o título mundial:

Em entrevista ao Lance!, o ex-jogador Diego Ribas, com passagens por Santos e Flamengo, apontou os cinco favoritos para conquistar a tão sonhada Copa do Mundo.

- Vamos lá, em quinto eu colocaria a França, em quarto a Espanha, terceiro eu coloco Portugal, depois Brasil. Em primeiro, a atual campeã, Argentina - disse o ídolo do Flamengo.

Também perguntado sobre os cinco melhores jogadores que poderão disputar a Copa do Mundo, Diego respondeu:

- Ah, não tem como deixar de fora o Cristiano Ronaldo e o Messi. Também coloco o Mbappé, Yamal e Vinícius Jr.

Craques do Brasileirão 2025

Outros nomes de peso do futebol nacional também marcaram presença no local. Lucas Moura e Oscar, ambos do São Paulo, estiveram presentes. Breno Bidon, André Carrillo e Matheusinho, do Corinthians, também visitaram o espaço.

Em entrevista ao Lance!, Lucas Moura participou de um "jogo" onde só podia falar caso ouvisse o nome de uma seleção que estivesse jogando melhor que o Brasil. Depois de escutar nomes como Estados Unidos, México e Inglaterra, o camisa 7 do Tricolor só se manifestou quando escutou o nome da seleção francesa, bicampeã do mundo.