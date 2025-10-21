menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Martinelli mira Copa do Mundo após brilhar na Champions League

Jogador marcou nas três rodadas da competição

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/10/2025
19:19
Gabriel Martinelli comemora gol em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)
imagem cameraGabriel Martinelli comemora gol em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Gabriel Martinelli foi um dos grandes responsáveis pela goleada do Arsenal em cima do Atlético de Madrid. O jogador fez o segundo dos Gunners e teve participação ativa no terceiro. Após o brilho, o atacante deu entrevista à "TNT Sports" e na conversa com Fred Caldeira, mirou a Copa do Mundo como combustível do bom momento.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a partida, Martinelli foi o centro dos holofotes. O atacante vive grande fase neste começo de temporada e tem sido uma das âncoras do ataque do Arsenal. Na Champions League, o brasileiro brilhou novamente, e tal fase, o faz ganhar força na lista de atacantes para a Copa do Mundo de 2026. Martinelli confirmou a grande fase e afirmou que estar no Mundial é a sua meta.

continua após a publicidade

– O meu foco é fazer o meu melhor aqui no Arsenal. Me doar ao máximo, fazer gols, ajudar o time, dar assistências... O foco é ajudar da melhor maneira possível para ganhar títulos aqui, e consequentemente estar nas convocações da Seleção para a Copa do Mundo – disse o jogador.

Gabriel Martinelli comemora gol em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Gabriel Martinelli comemora gol em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Como foi o jogo de Arsenal e Atlético de Madrid?

O Arsenal goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, nesta terça-feira (21), pela 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League, no Emirates Stadium. O brasileiro Gabriel Magalhães abriu o placar, e Martinelli ampliou com categoria, além de participar do terceiro gol, marcado por Gyökeres, que também fechou o marcador com o quarto.

continua após a publicidade

Martinelli foi destaque desde o início. No primeiro tempo, mostrou intensidade e ousadia pelos lados, buscando o drible e pressionando a saída de bola do Atlético. Mesmo sem marcar na etapa inicial, foi um dos mais ativos em campo, desequilibrando na velocidade e abrindo espaços na compacta defesa adversária.

O show começou no segundo tempo. Após o gol de Magalhães, Martinelli recebeu de Lewis-Skelly, fez bela jogada individual e bateu rasteiro para fazer o segundo do Arsenal. Pouco depois, voltou a ser decisivo: arrancou pela esquerda, cruzou para Eze e, após rebote, viu Gyökeres marcar o terceiro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias