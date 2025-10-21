Martinelli mira Copa do Mundo após brilhar na Champions League
Jogador marcou nas três rodadas da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Gabriel Martinelli foi um dos grandes responsáveis pela goleada do Arsenal em cima do Atlético de Madrid. O jogador fez o segundo dos Gunners e teve participação ativa no terceiro. Após o brilho, o atacante deu entrevista à "TNT Sports" e na conversa com Fred Caldeira, mirou a Copa do Mundo como combustível do bom momento.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Gigante inglês estaria de olho em Vitor Roque, segundo jornal
Futebol Internacional21/10/2025
- Futebol Internacional
Haaland atinge marca histórica, e City bate Villarreal na Champions
Futebol Internacional21/10/2025
- Futebol Internacional
Em jogo ‘maluco’, PSG goleia Leverkusen por 7 a 2 na Champions
Futebol Internacional21/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Após a partida, Martinelli foi o centro dos holofotes. O atacante vive grande fase neste começo de temporada e tem sido uma das âncoras do ataque do Arsenal. Na Champions League, o brasileiro brilhou novamente, e tal fase, o faz ganhar força na lista de atacantes para a Copa do Mundo de 2026. Martinelli confirmou a grande fase e afirmou que estar no Mundial é a sua meta.
– O meu foco é fazer o meu melhor aqui no Arsenal. Me doar ao máximo, fazer gols, ajudar o time, dar assistências... O foco é ajudar da melhor maneira possível para ganhar títulos aqui, e consequentemente estar nas convocações da Seleção para a Copa do Mundo – disse o jogador.
Como foi o jogo de Arsenal e Atlético de Madrid?
O Arsenal goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, nesta terça-feira (21), pela 3ª rodada da Fase de Liga da Champions League, no Emirates Stadium. O brasileiro Gabriel Magalhães abriu o placar, e Martinelli ampliou com categoria, além de participar do terceiro gol, marcado por Gyökeres, que também fechou o marcador com o quarto.
Martinelli foi destaque desde o início. No primeiro tempo, mostrou intensidade e ousadia pelos lados, buscando o drible e pressionando a saída de bola do Atlético. Mesmo sem marcar na etapa inicial, foi um dos mais ativos em campo, desequilibrando na velocidade e abrindo espaços na compacta defesa adversária.
O show começou no segundo tempo. Após o gol de Magalhães, Martinelli recebeu de Lewis-Skelly, fez bela jogada individual e bateu rasteiro para fazer o segundo do Arsenal. Pouco depois, voltou a ser decisivo: arrancou pela esquerda, cruzou para Eze e, após rebote, viu Gyökeres marcar o terceiro.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias