Com chuva de gols, veja como foi a terça-feira (21) da Champions League

Oito partidas abriram a terceira rodada da Champions League, nesta terça-feira (21), com goleadas em diversos duelos. Ao todos, nos oito jogos, a rede foi balançada 43 vezes, com média de 5,375 gols por partida. Em um desses confrontos, o atual campeão, Paris Saint-Germain, não tomou conhecimento do Bayer Leverkusen e venceu por 7 a 2. Já em Londres, o Arsenal derrotou o Atlético de Madrid por 4 a 0 e segue em grande fase na temporada.

Champions League - 3ª rodada

Bayer Leverkusen 2x7 PSG

Em jogo de muitas emoções, o PSG goleou o Bayer Leverkusen por 7 a 2, em partida realizada na BayArena, em Leverkusen (ALE). Os gols foram marcados por Pacho, Doué (2), Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Dembélé e Vitinha para o Paris, enquanto Aleix Garcia fez os dois gols dos mandantes.

Com expulsos dos ambos os lados e dois pênaltis para o Bayer, o PSG conseguiu a vitória logo no primeiro tempo do duelo. O triunfo fez os franceses subirem para a liderança da fase de liga da Champions, devido às três vitórias e o saldo de gols.

O Leverkusen, por sua vez, ainda não venceu na Liga dos Campeões e ocupa a 27ª colocação, fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio europeu. A equipe alemã tem dois pontos, com empates contra PSV e Copenhagen.

Jogadores comemoram goleada do PSG sobre o Leverkusen na Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Arsenal 4x0 Atlético de Madrid

O Arsenal goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, no Emirates Stadium, em Londres. O Arsenal construiu uma vitória avassaladora sobre o Atlético de Madrid com quatro gols em apenas 25 minutos. Gabriel Magalhães abriu o placar de cabeça após cobrança de falta de Declan Rice, e logo depois Martinelli ampliou em jogada individual iniciada por Lewis-Skelly.

Com o domínio total do jogo, o time londrino marcou o terceiro com Gyökeres, após assistência de Martinelli e rebote de Eze, e o sueco voltou a balançar a rede pouco depois, completando cruzamento de Gabriel Magalhães em escanteio, selando o 4 a 0 ainda no primeiro tempo.

Na tabela, o Arsenal sobe para a terceira colocação da Fase de Liga, mantendo os 100% de aproveitamento e conquistando um saldo de gols importante na corrida por vaga nas oitavas de final. O Atlético de Madrid, por sua vez, sofre a segunda derrota na competição e estaciona na 18ª posição.

Gabriel Martinelli comemora gol em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Barcelona 6x1 Olympiacos

Em uma partida marcada por grandes atuações individuais, o Barcelona goleou o Olympiacos por 6 a 1. O grande destaque foi o meia-atacante Fermín López, autor de um hat-trick. Lamine Yamal e Marcus Rashford, que balançou as redes duas vezes, completaram o placar para os catalães. O gol de honra do Olympiacos foi marcado por El Kaabi.

O time catalão abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Fermín aos 6 e 38 minutos, e manteve o domínio após o intervalo. O Olympiacos chegou a descontar com El Kaabi de pênalti, mas a expulsão de Hezze facilitou a vida dos espanhóis. Lamine Yamal ampliou também de pênalti, e Rashford marcou duas vezes para fechar o placar. Com o resultado, o Barcelona ocupa a nona colocação, com seis pontos. Já os gregos ocupam a 32ª posição, com apenas um ponto somado.

Com três gols de Fermín López, o Barcelona venceu o Olympiacos na Champions League (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

PSV 6x2 Napoli

Em uma das surpresas da rodada, o PSV goleou o Napoli por 6 a 2, na Philips Stadion, em Eindhoven (HOL). Os italianos até saíram na frente, com gol de Scott McTominay, mas, ainda na primeira etapa, os holandeses viraram para 2 a 1, com Alessandro Buongiorno (contra) e Ismael Saibari. Na segunda etapa, os Dennis Man ampliou para 3 a 1 e ainda viram Lorenzo Lucca ser expulso.

Com superioridade numérica, o PSV marcou mais três vezes, com Dennis Man, Ricardo Pepi e Couhaib Driouech. O Napoli até diminuiu com outro gol de Scott McTominay, mas sem conseguir evitar a goleada sofrida por 6 a 2. Na tabela, os holandeses ocupam a 11ª posição, com quatro pontos. Já os comandados por Antonio Conte estão na 22ª colocação, com três pontos.

Pela Champions League, o PSV goleou o Napoli por 6 a 2 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Outros resultados:

Kairat 0x0 Pafos

Newcastle 3x0 Benfica

USG 0x4 Inter de Milão

Copenhague 2x4 Borussia Dortmund

Villarreal 0x2 Manchester City

