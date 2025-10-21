Graham Potter foi confirmado como novo técnico da seleção da Suécia em contrato de curto prazo, anunciou a Federação Sueca de Futebol. O trabalho cobre as partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo contra Suíça e Eslovênia no próximo mês e uma eventual repescagem em março; o vínculo será automaticamente estendido caso a equipe assegure vaga no Mundial de 2026.

Potter, de 50 anos, estava sem clube desde que foi demitido pelo West Ham em setembro. Em nota, o treinador disse sentir-se “honrado e extremamente inspirado” com a missão e prometeu criar as condições para que a seleção “entregue o seu melhor nível” nas partidas decisivas. O técnico acrescentou que conhece bem o país — viveu na Suécia entre 2011 e 2018, quando dirigiu o Östersund — e declarou amor pelo futebol sueco.

A nomeação sucede à demissão de Jon Dahl Tomasson, anunciada em 14 de outubro depois da derrota por 1 a 0 para o Kosovo, resultado que tirou a Suécia da rota de classificação direta para o Mundial. Tomasson tornou-se o primeiro treinador a ser dispensado na história recente da seleção sueca.

Potter chega num momento delicado: Mesmo com um ataque que conta com Alexander Isak e Viktor Gyökeres, a Suécia é lanterna do seu grupo de qualificação, com apenas uma vitória em quatro jogos, mas ainda pode alcançar a Copa do Mundo por meio dos playoffs. A federação aposta na experiência e no conhecimento prévio do treinador sobre o futebol local para tentar recuperar a equipe rapidamente.

Isak em ação pela Suécia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Carreira de Graham Potter

O inglês tem no currículo passagens por Chelsea, Brighton e Swansea, e sua saída do West Ham, em setembro, ocorreu após uma série de resultados irregulares — seis vitórias em oito meses no clube. Porém, o principal trabalho de Potter na carreira foi justamente na Suécia, quando foi treinador do Östersund.

No comando do clube, Potter ficou entre 2011 à 2018 e subiu com o clube da quarta divisão até a primeira, em uma das maiores histórias do futebol sueco nos últimos anos. O ápice da passagem do treinador inglês no Östersund foi em 2017, quando venceram a Copa da Suécia, o primeiro e, até então, último título nacional do time.

Graham Potter foi treinador de diversos times da Inglaterra (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

