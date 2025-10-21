Mateusão marca, e Shabab Al Ahli vence pela Champions League da Ásia

O Shabab Al Ahli contou com a ajuda de Mateusão e goleou o Nasaf, do Uzbequistão, por 4 a 1, pela Champions League da Ásia. O ex-jogador do Flamengo retornou de lesão entre os titulares e anotou o 3º gol da equipe dos Emirados Árabes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O centroavante Mateusão atingiu uma velocidade de 38km/h na arrancada para marcar seu gol pelo Shabab Al Ahli. O atacante brasileiro não escondeu a felicidade em voltar a balançar as redes e ajudar sua equipe a conquistar os três pontos.

continua após a publicidade

- Muito gratificante poder voltar e marcar, ajudando o time a conquistar uma vitória importante. Ainda estamos no início da Champions, mas é importante sempre pontuar para manter a equipe na parte de cima da tabela. Passei alguns jogos fora por lesão, e é sempre um período difícil pro jogador, mas foquei na recuperação pra poder voltar da melhor forma possível. Agora é seguir trabalhando pra entregar o melhor em campo.

Com a vitória, o Shabab Al Ahli segue invicto na Champions League da Ásia e se aproxima de uma classificação ao mata-mata do torneio. A equipe ocupa a 3ª colocação do Grupo B atrás do Al-Hilal e do Al-Ahli.

continua após a publicidade

O que vem por aí para Mateusão e Shabab Al Ahli?

No sábado (25), Mateusão e o Shbab Al Ahli voltam a entrar em campo contra o Al Bataeh, pelas oitavas de final da President Cup dos Emirados Árabes. Na Champions League, a equipe do brasileiro encara o Al-Duhail, no dia 3 de novembro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.