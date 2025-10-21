Gigante inglês estaria de olho em Vitor Roque, segundo jornal

O bom momento de Vitor Roque no Palmeiras começa a chamar novamente a atenção do futebol europeu. Segundo o jornal inglês "CaughtOffSide", o Chelsea monitora de perto a evolução do atacante de 20 anos e avalia uma possível investida na próxima janela de transferências. O clube londrino busca reforçar o setor ofensivo e vê o brasileiro como uma promessa em ascensão.

O veículo britânico afirma que olheiros do Chelsea têm acompanhado as atuações recentes de Roque, especialmente após a sequência de jogos em que o atacante voltou a marcar com regularidade. O interesse, porém, não é exclusivo: Tottenham e West Ham também observam o jogador, o que pode gerar uma disputa entre clubes ingleses caso o Palmeiras aceite negociar.

Vitor Roque vive grande fase no Palmeiras

Após passagens irregulares por Barcelona e Real Betis, Vitor Roque reconstrói sua carreira no Brasil. Na Espanha, o atacante enfrentou críticas da imprensa e dificuldade para se firmar. No Barcelona, somou apenas dois gols antes de ser emprestado ao Betis, onde marcou sete vezes em 33 partidas, mas perdeu espaço ao longo da temporada.

No Palmeiras, o cenário é diferente. Contratado para 2025, o “Tigrinho” teve início discreto, mas ganhou ritmo e confiança sob comando de Abel Ferreira. O atacante se tornou peça-chave no ataque alviverde, chamando atenção pelo faro de gol e pela intensidade nas jogadas – características valorizadas no futebol inglês.

Vitor Roque comemora gol do Palmeiras contra o Bragantino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

De acordo com o CaughtOffSide, o Chelsea considera Roque um nome de potencial para o futuro, dentro do plano de reformulação liderado por Enzo Maresca. O clube busca montar um elenco jovem e competitivo para voltar a disputar títulos na Inglaterra e na Europa, e o brasileiro seria capaz de se adaptar ao estilo intenso da Premier League.

Ainda não há proposta oficial, mas a expectativa é de que o rendimento do atacante até o fim da temporada determine o avanço ou não das conversas. Caso mantenha o desempenho atual, Vitor Roque pode ter uma nova oportunidade no futebol europeu – desta vez, em um dos gigantes da Premier League.

