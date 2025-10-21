Haaland atinge marca histórica, e City bate Villarreal na Champions
Com duas assistências, Savinho é destaque na vitória dos Cityzens
O Manchester City derrotou o Villarreal por 2 a 0, nesta terça-feira (21), em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo realizado no Estádio de la Cerámica, em Vila-real (ESP), os Cityzens venceram com gol de Haaland, que igualou a marca de Cristiano Ronaldo ao balançar as redes em 12 partidas consecutivas nesta temporada. O brasileiro Savinho também foi um dos destaques do jogo, com duas assistências.
Com o resultado, o Manchester City assumiu a quinta colocação da fase de liga, com sete pontos conquistados. Já o Villarreal ocupa a 29ª posição, com apenas um ponto somado.
Como foi Villarreal x Manchester City?
Logo na saída de bola, o Manchester City teve a primeira chance clara com Jérémy Doku. O belga finalizou na grande área após passe rasteiro de Savinho, mas Luiz Júnior fez grande defesa. Minutos depois, Bernardo Silva cruzou pelo alto e encontrou Erling Haaland na área livre, mas o atacante norueguês desperdiçou a chance ao cabecear para fora.
A pressão do City diminuiu, mas sem perder o controle do jogo, principalmente nos ataques pelas pontas. Aos 17 minutos, em uma dessas escapadas, Savinho chegou a linha de fundo e cruzou rasteiro para Haaland, que não desperdiçou outra e abriu o placar aos Cityzens. Este foi o 12º jogo consecutivo em que o atacante norueguês marca na temporada e igualou a marca de Cristiano Ronaldo, que conseguiu o feito em 2017.
Com o gol sofrido, o Villarreal tentou buscar mais ações ofensivas e quase empatou o duelo com Pape Gueye, em chute de fora da área, mas a bola passou perto da trave de Gianluigi Donnarumma. A pressão da equipe espanhola durou pouco, já que o City recuperou o controle da partida e marcou o segundo com Bernardo Silva, aos 40 minutos. O meia português invadiu a área, cabeceou sozinho após cruzamento de Savinho e ampliou a vantagem.
No retorno do intervalo, o ritmo da partida diminuiu, com poucas chances criadas de ambos os lados, mas com domínio do Manchester City na posse de bola. Ainda em campo, Haaland teve outras duas oportunidades, mas parou no goleiro brasileiro Luiz Júnior. Ao fim, a equipe de Pep Guardiola manteve a vantagem e venceu, fora de casa, por 2 a 0.
O que vem por aí?
O Manchester City retorna aos gramados no domingo (26), às 11h (de Brasília), contra o Aston Villa, pela nona rodada da Premier League. Já o Villarreal visita o Valencia, no sábado (25), no Mestalla, pela décima rodada de La Liga.
