Champions League está de volta: veja o que está em jogo
18 duelos acontecerão nesta 6ª rodada
Após duas semanas de pausa, o fã de futebol internacional pode sorrir novamente: a Champions League está de volta. Com o intervalo, é natural que o panorama geral tenha se perdido um pouco – por isso, o Lance! relembra o que está em jogo no torneio europeu.
A última rodada marcou o início da reta final da fase de liga e deixou apenas quatro jogos restantes para as 36 equipes. Entre os destaques, ficaram as derrotas de Bayern de Munique e Inter de Milão, que perderam suas invencibilidades – o Bayern em confronto direto com o Arsenal, o último invicto até então. O Chelsea venceu o Barcelona com grande atuação de Estêvão, enquanto o PSG bateu novamente o Tottenham, em reedição da Supercopa Europeia, com hat-trick de Vitinha.
Veja o que está em jogo na 6ª rodada da Champions League
Um dos jogos centrais da terça-feira (9) será Inter de Milão x Liverpool. O duelo opõe momentos opostos: a Inter embalada brigando no topo e o Liverpool tentando reagir. Se os italianos vencerem, encostam ainda mais no Arsenal. Para os ingleses, o triunfo surge em um momento difícil, que pode escantear uma crise interna que os Reds tem convivido.
Também na terça, o Barcelona recebe o Frankfurt na volta do Camp Nou à Champions. O favoritismo é blaugrana, mas o reencontro traz lembrança amarga: a invasão alemã em 2022, quando o Frankfurt lotou o estádio e eliminou o clube na Europa League. Agora, em cenário diferente, o Barça tenta três pontos para se aproximar do G-8. O Frankfurt, se vencer, reage e entra na zona de playoffs.
Outro jogo importante será Bayern de Munique x Sporting. Os alemães buscam recuperação após perderem para o Arsenal, mas enfrentam um Sporting em alta – oitavo colocado e sem derrotas há três jogos no torneio. Vitória bávara recoloca o time na briga pela liderança; triunfo leonino aproxima os portugueses de uma grande classificação.
A terça ainda tem Atlético de Madrid x PSV, duelo direto por playoffs; Tottenham x Estrela Vermelha; e Marseille x Union Saint-Gilloise, todos em disputa pela sobrevivência na fase de liga.
Quarta-feira animada na Champions League
Na quarta-feira, o grande jogo da rodada: Real Madrid x Manchester City. A rivalidade recente segue alimentada por duelos marcantes entre Vini Jr, De Bruyne e Gabriel Jesus. O Real chega pressionado pela crise e pelo risco sob Xabi Alonso. O City, em crescimento, tenta entrar no G-8 e pode até ultrapassar os espanhóis, hoje 5º colocados.
O PSG enfrentará o Athletic Bilbao buscando se aproximar do Arsenal. Os franceses ocupam o segundo lugar, enquanto os bascos vivem campanha fraca e somam apenas uma vitória. O Arsenal, por sua vez, terá compromisso teoricamente mais tranquilo e visita o Club Brugge, que não vence há quatro rodadas.
Entre os demais destaques, Juventus x Pafos chama atenção pelo peso das histórias envolvidas. O Borussia Dortmund encara o Bodo/Glimt, o Benfica terá o Napoli pela frente, e Leverkusen e Newcastle medem forças em briga direta pela permanência na zona de classificação.
TNT fará total cobertura da competição
A TNT Sports fará cobertura completa da sexta rodada da Champions League nos dias 9 e 10 de dezembro, com equipe enviada à Espanha para transmissões in loco. Os jogos escolhidos são Barcelona x Eintracht Frankfurt e Real Madrid x Manchester City.
Na terça-feira (9), Octavio Neto narra Barcelona x Frankfurt ao lado de Vitor Sergio Rodrigues, direto do Camp Nou. No dia seguinte, André Henning assume a transmissão de Real Madrid x City, novamente com VSR nos comentários, no Santiago Bernabéu.
As duas partidas serão exibidas pela HBO Max e pelo canal TNT. No total, a HBO Max transmite todos os 18 jogos da rodada — 10 deles com exclusividade — enquanto TNT e Space exibem confrontos selecionados.
Confira a agenda de jogos da sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26:
- Terça-feira, 09/12
Space e HBO Max
12h45 - Pré-jogo
12h30 – Kairat x Olympiacos
17h00 - Atalanta x Chelsea
19h00 - Encerramento
TNT e HBO Max
13h30 - Pré-jogo
14h45 - Bayern de Munique x Sporting
17h00 - Barcelona x Eintracht Frankfurt
19h00 - Melhor da Liga
19h45 - Último Lance
20h45 – Encerramento
HBO Max e Redes TNT Sports
16h00 - Pré-jogo exclusivo Barcelona x Eintracht Frankfurt
HBO Max
16h45 - Pré-Jogo
17h00 – Inter de Milão x Liverpool
17h00 - PSV x Atlético de Madrid
17h00 - Tottenham x Slavia Praga
17h00 – Monaco x Galatasaray
17h00 – Union Saint-Gilloise x Olympique de Marseille
19h00 – Encerramento
- Quarta-feira, 10/12
TNT e HBO Max
13h30 - Pré-Jogo
14h45 - Villarreal x Copenhagen
17h00 - Real Madrid x Manchester City
19h00 - Melhor da Liga
19h45 - Último Lance
20h45 – Encerramento
HBO Max e Redes TNT Sports
16h00 - Pré-jogo exclusivo Real Madrid x Manchester City
Space e HBO Max
14h30 - Pré-Jogo
14h45 - Qarabag x Ajax
17h00 – Athletic x PSG
19h00 - Encerramento
HBO Max
16h45 - Pré-Jogo
17h – Club Brugge x Arsenal
17h - Benfica x Napoli
17h - Juventus x Pafos
17h - Bayer Leverkusen x Newcastle
17h - Borussia Dortmund x Bodo Glimt
19h – Encerramento
