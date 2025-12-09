Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), no Catar, pelo "Clássico das Américas", segunda fase da Copa Intercontinental. Em conversa com o Lance!, o jornalista mexicano Mario Cabrera, da revista "GQ México", contou que o campeonato é tratado com relevância no país, apesar de ofuscado pela reta final do Torneio Apertura da Liga Mexicana.

— É um torneio que tem recebido uma cobertura midiática considerável, sobretudo pela participação do Cruz Azul, um dos clubes mais populares do país. No entanto, o fato de coincidir com a final do campeonato local, do qual o Cruz Azul foi eliminado na semifinal, tirou parte da atenção que poderia ter tido em outro contexto — esclareceu.

O Cruz Azul foi eliminado após dois empates por 1 a 1: a decisão do confronto se deu pela campanha superior do seu rival, o Tigres, na fase regular da liga nacional. A equipe, porém, vivia bom momento. Treinada por Nicolás Larcamón, ex-Cruzeiro, deve oferecer perigo ao Flamengo nos contra-ataques.

— O Cruz Azul encerrou o torneio em um bom momento futebolístico, embora as lesões, especialmente a do seu goleiro Kevin Mier, tenham acabado freando suas aspirações. A eliminação nas semifinais é considerada um golpe duro, mas a equipe chega completamente focada na Copa Intercontinental. Quanto ao seu estilo, é uma equipe que se sente confortável pressionando alto e não tem problema em ceder a posse de bola. Sua força aparece nas transições rápidas: pode machucar o adversário quando encontra espaços e ritmo ofensivo — analisou Cabrera.

Jogadores do Tigre comemoram gol contra o Cruz Azul; futuro rival rubro-negro lamenta (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

Ao primeiro olhar, o Flamengo parece ter o desgaste como inimigo no confronto com o Cruz Azul. O Rubro-Negro já disputou 75 jogos no ano (4º com mais partidas no mundo) e pode chegar a 78 se alcançar a final. Do outro lado, o rival mexicano entrou em campo 54 vezes desde janeiro. No entanto, o último compromisso flamenguista foi na quarta-feira (3), uma semana atrás, enquanto os mexicanos jogaram no sábado (6) e enfrentaram o vôo de quase 20 horas logo em seguida.

— Não, na verdade (se o desgaste do Flamengo no ano pode pesar). Ambas as equipes chegam com cargas de trabalho semelhantes após competir em suas ligas e outros torneios recentes, inclusive os voos são muito parecidos em termos de tempo. O Flamengo, campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores, parte como favorito e com menos pressão. O Cruz Azul, por sua vez, chega obrigado a ter um bom desempenho após sua eliminação no torneio local — opinou o jornalista.

Flamengo é favorito?

Para Mario Cabrera, não há muito debate sobre o favoritismo do Flamengo, mesmo entre os mexicanos. Por lá, os jogadores mais conhecidos do elenco rubro-negro são os veteranos.

— A percepção geral entre os torcedores, além da própria torcida do Cruz Azul, é que o Flamengo parte como claro favorito sobre o Cruz Azul. É uma equipe amplamente reconhecida no México e, embora nem todos os seus jogadores sejam conhecidos, suas figuras costumam ser bem identificadas pelos seguidores do futebol sul-americano, como Danilo e Jorginho — contou.

Jorginho, do Flamengo, comemora gol; volante ex-Chelsea e Arsenal é figura conhecida no México (Foto: Alexandre Loureiro / Agif / Gazeta Press)

E quem são os mais perigosos do Cruz Azul?

Ao Lance!, o jornalista da "GQ México" também destacou os jogadores mais perigosos do Cruz Azul. Veja abaixo as figuras para Filipe Luís e o Flamengo ficarem de olho.

Gabriel Fernández, uruguaio de 31 anos

"Atacante de presença constante na área e com um bom registro de gols. Sua capacidade de finalização o torna uma das armas ofensivas mais importantes de La Máquina."

Gabriel Fernández comemora gol de pênalti no jogo de ida contra o Tigres (Foto: Carl de Souza / AFP)

Carlos Rodríguez, mexicano de 28 anos

"Peça chave no meio-campo. Contribui com equilíbrio, dita o ritmo da equipe e facilita as transições defesa–ataque."

Willer Ditta, colombiano de 28 anos

"Zagueiro de grande impacto. Sua solidez e leitura defensiva costumam fazer a diferença em partidas disputadas."

Willer Ditta toma à frente de jogador do Tigres em duelo do Torneio Apertura (Foto: Carl de Souza / AFP)

José Paradela, argentino de 26 anos

"Considerado um jogador talentoso na Liga MX pela sua visão e capacidade de desequilíbrio. Teve um início brilhante no Cruz Azul, embora sua influência tenha diminuído nas últimas rodadas. Mesmo assim, é visto como uma contratação valiosa."

Ignacio Rivero, uruguaio de 32 anos

"Capitão e líder natural da equipe. Destaca-se pela sua polifuncionalidade (pode jogar como lateral ou meio-campista), intensidade, disciplina e contribuição constante em momentos cruciais."

Ignacio Rivero, veterano do Cruz Azul, busca a bola em jogo contra o Tigres (Foto: Carl de Souza / AFP)

Caminho das equipes na Copa Intercontinental

O vencedor do duelo entre Flamengo e Cruz Azul enfrentará o Piramyds, do Egito, na terceira fase. Depois, o novo ganhador duelará com o temido PSG, atual campeão da Champions League, em busca do título mundial.

10/12 - Flamengo x Cruz Azul, às 14h (de Brasília, 20h local)

13/12 - Vencedor x Piramyds, às 14h (de Brasília, 20h local)

17/12 - Vencedor x PSG, às 14h (de Brasília, 20h local)

Local: Estádio Ahmad bin Ali