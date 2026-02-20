Chelsea anuncia patrocinador máster até o final da temporada
Camisa será estampada com a marca até o final da temporada, mas acordo vai até 2028
Durante a tarde desta sexta-feira (20), o Chelsea anunciou a parceria comercial com a "IFS.ai", que irá estampar os uniformes dos Blues até o final da temporada, no meio de 2026. A equipe inglesa não tem um patrocinador máster fixo desde 2023, quando o contrato com a empresa de telecomunicações "Three" terminou.
Os Blues entram em campo neste sábado, contra o Burnley. No jogo, o time já deve utilizar camisas personalizadas com o novo parceiro comercial, assim como a equipe de futebol feminina do Chelsea, que joga no domingo, contra o Manchester United.
De acordo com a "BBC Sport", as camisas deixarão de estampar a marca da "IFS.ai" no começo da próxima temporada europeia, mas o contrato entre as partes vai até 2028. Ainda segundo o jornal britânico, o Chelsea quer algo em torno de 65 milhões de libras (R$ 453,5 milhões) para fechar um patrocínio máster definitivo.
Texto de Pedro Prado
Chelsea - Momento e escalação
O Chelsea vive um claro momento crescente na temporada. Com apenas as duas derrotas para o Arsenal nas semifinais da Copa da Liga Inglesa como tropeços recentes, os Blues venceram sete dos últimos dez jogos, consolidando a crescente sob novo comando. No último compromisso, vitória convincente por 4 a 0 sobre o Hull City pela Copa da Inglaterra, confirmando o bom momento ofensivo da equipe.
Agora, atuando em Stamford Bridge contra o Burnley, o objetivo é manter o embalo e seguir somando pontos importantes na temporada. Para o confronto, Marc Cucurella segue como dúvida, enquanto Roméo Lavia, Levi Colwill e Jamie Gittens continuam fora, todos no departamento médico.
Provável escalação do Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong e Jorrel Hato; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer e Enzo Fernández; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.
Burnley - Momento e escalação
Já o Burnley segue enfrentando as dificuldades típicas das equipes que sobem da Championship para a elite inglesa. Com apenas duas vitórias nas últimas dez partidas, o time ocupa a penúltima colocação da Premier League, somando somente 18 pontos em 26 rodadas, vivendo situação cada vez mais delicada na luta contra o rebaixamento.
No último compromisso, veio mais um golpe duro: derrota e eliminação para o Mansfield, equipe da terceira divisão, pela Copa da Inglaterra — resultado que aumentou ainda mais a pressão sobre o elenco. Agora, o Burnley visita o Chelsea com a missão extremamente complicada de tentar iniciar uma reação imediata para manter vivas as chances de permanência na elite do futebol inglês.
Provável escalação do Burnley: Martin Dúbravka; Josh Laurent, Joe Worrall e Maxime Estève; Kyle Walker, Hannibal Mejbri, Lesley Ugochukwu e Bashir Humphreys; Marcus Edwards, Zian Flemming e Jaidon Anthony. Técnico: Scott Parker.
