Futebol Internacional

Astro do Real Madrid decide e adversário do Brasil na Copa vence por 1 a 0 na CAN; veja

Marrocos avança às quartas de final; adversário será definido em África do Sul x Camarões

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/01/2026
15:32
Brahim Díaz, do Marrocos, exibe o troféu de melhor jogador da partida (Foto: Sebastien Bozon/AFP)
Brahim Díaz, do Marrocos, exibe o troféu de melhor jogador da partida (Foto: Sebastien Bozon/AFP)
Em ano de Copa do Mundo, os brasileiros já observam possíveis adversários na competição de 2026, como é o caso de Marrocos. Neste domingo (4), a seleção marroquina venceu a Tanzânia por 1 a 0, com gol de Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, aos 19 minutos do segundo tempo, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O gol de Marrocos teve toda a assinatura do camisa 10 da equipe. Ele recebeu passe de Achraf Hakimi pelo lado direito, driblou o defensor Ibrahim Hamad e finalizou com potência e precisão, cruzado com o pé direito, fazendo a bola morrer no fundo das redes, no canto direito do goleiro Hussein Masaranga. Com o gol marcado, Díaz se isolou na artilharia da Copa Africana, com quatro gols em quatro partidas disputadas.

Brahim Díaz, de Marrocos, comemora o primeiro gol, ao lado de Achraf Hakimi, contra a Tanzânia (Foto: Sebastien Bozon/AFP)
Brahim Díaz, de Marrocos, comemora o primeiro gol, ao lado de Achraf Hakimi, contra a Tanzânia (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

Nascido e criado na Espanha, Brahim foi revelado pelo Málaga, passou pelo Manchester City até chegar ao Real Madrid, sendo posteriormente emprestado e se destacando no Milan, antes de retornar aos Merengues como um nome importante no elenco, atuando tanto pelo meio quanto pelas pontas. O atleta de 26 anos passou por todas as categorias de base da Espanha, mas optou por defender a seleção principal de Marrocos, em razão da nacionalidade de seu pai.

Copa Africana de Nações 🌍

Marrocos aguarda o vencedor do confronto entre África do Sul e Camarões, que jogam às 16h no Estádio Al Medina, para definir seu adversário nas quartas de final. Com os resultados de ontem, Senegal e Mali também se enfrentam nas quartas da Copa Africana, na próxima sexta-feira (9), às 13h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
