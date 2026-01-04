Bremer chega a 100 jogos pela Juventus em noite de empate com o Lecce

O zagueiro Bremer, da Juventus, alcançou a marca de 100 jogos pela Velha Senhora no duelo contra o Lecce, válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, no último sábado (3). A partida, realizada no Juventus Stadium, terminou empatada por 1 a 1, com gols de Lameck Banda, dos visitantes, e Weston McKennie, para os donos da casa – o brasileiro não fez uma partida de destaque, mas esteve seguro.

No início do jogo, a Juventus fez publicação nas redes sociais em homenagem à marca atingida pelo atleta. Bremer, por sua vez, retribuiu o carinho no seu perfil pessoal neste domingo (4), destacando os grandes momentos que tem vivido no clube. No mesmo confronto, o também brasileiro Danilo, do Flamengo, foi homenageado no pré-jogo, quando falou no gramado.

— Orgulhoso de alcançar esta importante marca de 100 jogos com a camisa da "Velha Senhora". Estou a viver momentos maravilhosos neste clube e quero agradecer a toda a família Juventus, que significa muito para mim. Não foi o melhor resultado para celebrar, mas vamos continuar a trabalhar unidos e focados para honrar estas cores. Fino alla Fine 🤍🖤 — publicou Bremer.

O zagueiro começou a carreira no modesto Desportivo Brasil, de São Paulo, em 2015, antes de seguir para o Atlético-MG, em 2017. A partir de então, foi para a Itália e não saiu mais: Torino, entre 2018 e 2022; e Juventus, desde tal data. Pela Velha Senhora, foi campeão da Copa da Itália, em 2023/24. Veja as homenagens de Bremer e Juventus, respectivamente:

Publicação de Bremer, da Juventus (Foto: Reprodução Instagram/@bremer)