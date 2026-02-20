Como Vini Jr reage no campo após ser vítima de injúria racial?

Na última partida do Real Madrid, Vini Jr foi alvo de uma suposta injúria racial de Gianluca Prestianni, jogador do Benfica. O brasileiro acusou o argentino de chamá-lo de "macaco" após abrir o placar em favor da equipe merengue, no jogo de ida dos playoffs da Champions League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Lance! relembra como foram os desempenhos de Vini Jr em campo após alguns episódios em que havia sido vítima de injúria racial. O jogador do Real Madrid já sofreu não apenas com torcedores rivais, mas até com comentários em programas televisivos.

continua após a publicidade

1º episódio de injúria racial contra Vini Jr

No dia 4 de outubro de 2021, Vini Jr foi chamado de "macaco" por um torcedor do Barcelona ao ser substituído no jogo realizado no Camp Nou. O caso foi encerrado sem solução, pois a polícia não conseguiu encontrar o autor do crime.

Na partida seguinte, o camisa sete teve uma atuação apagada no empate em 0 a 0 entre Real Madrid e Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. Na época, o craque tinha apenas 20 anos de idade.

continua após a publicidade

Baila Vini

No dia 16 de setembro de 2022, Vini Jr foi vítima de injúria racial por parte do empresário Pedro Bravo durante o programa de televisão "El Chiringuito", da Espanha. Na ocasião, o agente repreendeu as comemorações de gols do brasileiro.

- Você tem que respeitar o adversário. Quando você faz um gol, se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão, e deixar de fazer macaquice - disse Pedro Bravo.

No jogo seguinte, o Real Madrid encarou o Atlético de Madrid, venceu por 2 a 1 e Vini Jr teve uma grande atuação. O atleta finalizou uma bola na trave na jogada do gol de Valverde, além de ter bailado no campo adversário ao lado de Rodrygo após o gol do camisa 11.

Vini Jr comemora gol do Real Madrid sobre Atlético de Madrid após ser criticado por comemorações de gols (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Vini Jr é vítima de torcedores do Atlético de Madrid

Antes da partida em que o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid, torcedores colchoneros se reuniram do lado de fora do estádio e entoaram diversos cânticos racistas contra Vini Jr. Os insultos seguiram no decorrer da partida.

No jogo seguinte, Vini Jr provou que não se abalou com os xingamentos de cunho racial e foi chave no empate em 1 a 1 entre Real Madrid e Osasuna, em que marcou o único gol da equipe merengue, no dia 2 de outubro de 2022.

Brasileiro dá resposta gigante em campo

No dia 18 de fevereiro de 2023, Vini Jr foi vítima de um novo caso de injúria racial em duelo contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. No duelo seguinte, o Real Madrid viajou até a Inglaterra para encarar o Liverpool, pelas oitavas de final da Champions League. No confronto, o camisa sete marcou dois gols e contribuiu com uma assistência na grande vitória merengue por 5 a 2, no dia 21 de fevereiro.

Caso emblemático afasta jogador dos gramados

No dia 21 de maio de 2023, Vini Jr foi alvo de injúria racial durante um duelo entre Real Madrid e Valencia, pela La Liga. Esse caso se tornou emblemático por conta da revolta do jogador brasileiro, que fez menção a deixar a partida, o que fez com que o jogo fosse interrompido por um longo período de tempo.

Depois desse caso, Vini Jr não foi relacionado nos dois próximos jogos do Real Madrid por conta do desgaste mental devido aos casos de racismo, mas também por um leve incômodo no joelho. O atleta voltou somente na última partida da temporada no empate em 1 a 1 com o Athletic Bilbao.

Vini Jr aponta para torcedor que faz insultos de cunho racista em jogo contra o Valencia (Foto: Jose Jordan/AFP)

Vini Jr encara o Mestalla novamente

Quase um ano depois de sofrer injúrias raciais dos torcedores do Valencia, Vini Jr voltou ao Mestalla no dia 2 de março de 2024, onde foi insultado mais uma vez. Na partida, o brasileiro não se abalou e respondeu em campo com dois gols sobre o rival no empate por 2 a 2.

No jogo seguinte, o camisa sete voltou a ser protagonista com um gol marcado no empate do Real Madrid em 1 a 1 com o RB Leipzig, pela Champions League. O tento do brasileiro foi essencial para a classificação da equipe merengue à fase seguinte.

Novo desafio no Real Madrid

Como em diversas ocasiões, Vini Jr terá mais uma oportunidade de dar uma resposta aos aos criminosos dentro de campo e exercendo sua profissão de forma ética e correta. Neste sábado (21), o Real Madrid visita o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.