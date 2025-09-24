Nesta quarta (24) e quinta-feira (25), tem início a primeira rodada da Fase de Liga da Uefa Europa League. A competição será o centro das atenções do futebol europeu, sendo o único torneio continental com partidas realizadas neste meio de semana. As 36 equipes jogarão até janeiro de 2026 em busca de 16 vagas para as oitavas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na última temporada, o Tottenham foi campeão da Europa League após vencer o Manchester United por 1 a 0 com gols de Johnson, aos 41 minutos do primeiro tempo de partida. A final, em jogo único, foi realizada no estádio San Mamés, em Bilbao (Espanha). A conquista deu ao clube de Londres a vaga direta para a Champions League.

continua após a publicidade

Elenco do Tottenham comemora conquista da Europa League na temporada 2024/25 (Foto: Josep Lago / AFP)

Principais jogos da primeira rodada da Europa League

Real Betis - Nottingham Forest

O Real Betis chega à Europa League após ser vice-campeão da Conference League na temporada passada. O grande destaque do time de Manuel Pellegrini é o atacante Antony. O atacante reencontrou o bom futebol ao ser emprestado para o clube espanhol no início de 2025. Já o Nottingham Forest retorna ao cenário de competições internacionais do velho continente pela primeira vez desde a temporada 1995/96. A partida acontece nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Catuja, em Sevilha, na Espanha.

Nice x Roma

Também na quarta-feira, a Roma estreia na Europa League, fora de casa contra o Nice, às 16h (de Brasília). A equipe de Gian Piero Gasperini vive bom momento na temporada atual, com três vitórias em quatro partidas do Campeonato Italiano. No último domingo (21) o time da capital italiana venceu o clássico contra a Lazio por 1 a 0. Por outro lado, o Nice perdeu por 4 a 1 para Stade Brestois em sua última partida pelo Campeonato Francês. A equipe de Franck Haise tem três derrotas em cinco jogos nesta temporada.

continua após a publicidade

Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

RB Salzburg x Porto

Já na quinta-feira (25), o RB Salzburg recebe o Porto na Red Bull Arena, na Áustria, às 16h (de Brasília). Os touros ocupam a quinta colocação do campeonato local com três vitórias em sete partidas. Por outro lado, o Porto é o líder do Campeonato Português com seis vitórias em seis jogos, com 15 gols marcados e apenas um sofrido.

➡️Europa League 2025/26: tudo que você precisa saber sobre o torneio europeu

Aston Villa x Bologna

O Aston Villa estreia em casa contra o Bologna, no Villa Park, às 16h (de Brasília), na quinta-feira (25). Com três empates e duas derrotas, o time inglês ainda não venceu na Premier League nesta temporada. Os Villans contam com Unai Emery, o treinador que mais vezes foi campeão da Europa League, com 4 troféus. Já o Bologna ocupa a décima primeira posição do Campeonato Italiano, com duas vitórias e duas derrotas.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.