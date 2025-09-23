Pai de Yamal se revolta com resultado: ‘Não vou dizer roubo, mas…’
Pai do atacante protesta com a imprensa após o resultado da Bola de Ouro
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta segunda-feira (22), Lamine Yamal ficou em segundo lugar no ranking final da Bola de Ouro. Apesar do atacante ter conquistado o prêmio Kopa, de melhor jogador sub-21, Mounir Nasraoui, pai de Yamal, não ficou satisfeito com o resultado da premiação principal.
Relacionadas
- Fora de Campo
Neymar protesta contra ranking da Bola de Ouro: ‘Sacanagem’
Fora de Campo23/09/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol critica Vini Jr: ‘Retrocedeu cinco anos’
Futebol Internacional23/09/2025
- Futebol Internacional
Dirigente do Barcelona liga Renato Gaúcho à Seleção e elogia Filipe Luís: ‘É falado’
Futebol Internacional23/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Após o anúncio de Dembélé como vencedor da Bola de Ouro 2025, Mounir Nasraoui, saiu em defesa de Lamine Yamal. Em entrevista para o programa de televisão espanhol "El Chiriguito TV", Nasraoui disparou contra o resultado da premiação.
💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025
❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".
🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E
Confira a tradução:
— Acho que é o pior… Não vou dizer roubo, mas dano moral a um ser humano. Acho que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de longe, por uma margem enorme. Não porque ele é meu filho, mas porque ele é o melhor jogador do mundo. Acho que não há rivais — afirmou o pai do atacante do Barcelona
— Lamine é Lamine Yamal, temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui. Ano que vem a Bola de Ouro será espanhola — finalizou Mounir Nasraoui
Lamine Yamal e a Bola de Ouro
Pelo segundo ano seguido, Lamine Yamal levou a melhor na categoria até 21 anos. Na temporada 2024/25, o atacante de 18 anos conquistou a La Liga, Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Ao todo, o jovem anotou 18 gols e 25 assistências. Confira o ranking final da Bola de Ouro 2025:
- 1º - Ousmane Dembélé (PSG)
- 2º - Lamine Yamal (Barcelona)
- 3 - Vitinha (PSG)
- 4 - Salah (Liverpool)
- 5 - Raphinha (Barcelona)
- 6 - Hakimi (PSG)
- 7 - Mbappé (Real Madrid)
- 8 - Cole Palmer (Chelsea)
- 9 - Donnarumma (PSG/Manchester City)
- 10 - Nuno Mendes (PSG)
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias