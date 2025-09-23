menu hamburguer
Pai de Yamal se revolta com resultado: ‘Não vou dizer roubo, mas…’

Pai do atacante protesta com a imprensa após o resultado da Bola de Ouro

Lamine Yamal - Barcelona x Girona na La Liga
imagem cameraLamine Yamal com a camisa do Barcelona em partida de La Liga(Lluis Gene / AFP)
João Gabriel Nicolli
Estagiário
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 23/09/2025
11:13
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta segunda-feira (22), Lamine Yamal ficou em segundo lugar no ranking final da Bola de Ouro. Apesar do atacante ter conquistado o prêmio Kopa, de melhor jogador sub-21, Mounir Nasraoui, pai de Yamal, não ficou satisfeito com o resultado da premiação principal.

Após o anúncio de Dembélé como vencedor da Bola de Ouro 2025, Mounir Nasraoui, saiu em defesa de Lamine Yamal. Em entrevista para o programa de televisão espanhol "El Chiriguito TV", Nasraoui disparou contra o resultado da premiação.

Confira a tradução:

— Acho que é o pior… Não vou dizer roubo, mas dano moral a um ser humano. Acho que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de longe, por uma margem enorme. Não porque ele é meu filho, mas porque ele é o melhor jogador do mundo. Acho que não há rivais — afirmou o pai do atacante do Barcelona

— Lamine é Lamine Yamal, temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui. Ano que vem a Bola de Ouro será espanhola — finalizou Mounir Nasraoui

Lamine Yamal e seu pai
Lamine Yamal e seu pai, Mounir Nasraoui (Foto: Reprodução/Instagram)

Lamine Yamal e a Bola de Ouro

Pelo segundo ano seguido, Lamine Yamal levou a melhor na categoria até 21 anos. Na temporada 2024/25, o atacante de 18 anos conquistou a La Liga, Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Ao todo, o jovem anotou 18 gols e 25 assistências. Confira o ranking final da Bola de Ouro 2025:

  1. 1º - Ousmane Dembélé (PSG)
  2. 2º - Lamine Yamal (Barcelona)
  3. 3 - Vitinha (PSG)
  4. 4 - Salah (Liverpool)
  5. 5 - Raphinha (Barcelona)
  6. 6 - Hakimi (PSG)
  7. 7 - Mbappé (Real Madrid)
  8. 8 - Cole Palmer (Chelsea)
  9. 9 - Donnarumma (PSG/Manchester City)
  10. 10 - Nuno Mendes (PSG)

