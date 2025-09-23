Tottenham x Doncaster Rovers: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela Copa da Liga Inglesa
Tottenham Hotspur e Doncaster Rovers se enfrentam nesta quarta-feira (24), em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. A bola rola às 15h45 (de Brasília) no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Tottenham entra na Copa da Liga com o peso de um longo jejum de títulos domésticos, já que sua última conquista foi justamente nesta competição, em 2008. Apesar de serem os atuais campeões da Liga Europa, a equipe comandada pelo novo técnico Thomas Frank busca acabar com essa espera.
O Doncaster Rovers, da terceira divisão, chega para o confronto em um momento de baixa. Após uma sequência de cinco vitórias, a equipe do técnico Grant McCann perdeu seus dois últimos jogos e viu sua defesa, antes sólida, sofrer sete gols nas últimas quatro partidas.
Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Doncaster Rovers pela Copa da Liga Inglesa (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham x Doncaster Rovers
Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Tottenham Hotspur (Técnico: Thomas Frank):
Kinsky; Spence, Danso, Van de Ven, Udogie; Sarr, Gray, Simons; Johnson, Scarlett, Tel
Doncaster Rovers (Técnico: Grant McCann):
Lawlor; Sterry, McGrath, Pearson, Maxwell; Bailey, Close; Molyneux, Crew, Gibson; Sharp
