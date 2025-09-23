Após Bola de Ouro, Donnarumma manda recado para o PSG

Nesta segunda-feira (22), na cerimônia da Bola de Ouro, Gianluigi Donnarumma conquistou o Troféu Yashin de Melhor Goleiro do Mundo. É a segunda vez que o italiano de 25 anos recebe o prêmio da Revista “France Football”

A cerimônia da Bola de Ouro ocorreu em Paris, onde Donnarumma atuou pelo PSG e foi decisivo para conquista da tríplice coroa. Em entrevista ao canal francês "L’Équipe", o goleiro foi perguntado sobre sua relação com a cidade, que o acolheu por quatro anos.

Gianluigi Donnarumma, ao lado do ex-goleiro italiano Gianluigi Buffon, após receber Troféu de Melhor Goleiro do Mundo na cerimônia da Bola de Ouro (Photo by Franck Fife / AFP)

— Voltar aqui é um grande prazer para mim. Durante quatro anos, isto foi a minha casa e estou mesmo feliz por este acolhimento. Dei tudo aqui, dei tudo por Paris, e tenho mesmo de agradecer aos adeptos, porque eles retribuíram verdadeiramente isso — Confessou o goleiro italiano

Donnarumma também falou sobre o sentimento de ser transferido do Paris Saint-Germain após uma temporada vitoriosa. Atualmente, o goleiro de 25 anos defende o Manchester City

— Amargura? Não tenho nada a digerir, porque estou num clube extraordinário — Finalizou Donnarumma

Donnarumma no PSG

Na cerimônia da Bola de Ouro 2025, realizada nesta segunda (22), o PSG conquistou o troféu de Clube do Ano pela conquista da Champions League, Ligue 1 e Copa da França. Donnarumma foi um dos pilares da equipe de Luis Enrique. Ao todo, o goleiro disputou 47 partidas e não sofreu gol em 17 jogos.

Donnarumma foi anunciado pelo Paris Saint-Germain em julho de 2021. Em setembro de 2025, foi vendido para o Manchester City pelo valor de 30 milhões de euros, para substituir o goleiro brasileiro Ederson, transferido para o Fenerbahçe.

