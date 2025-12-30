Galatasaray e Fenerbahçe buscam contratação de atacante do Milan

O mercado de transferências de inverno na Turquia promete um intenso entre Galatasaray e Fenerbahçe pelo atacante Christopher Nkunku, do Milan. Segundo informações do portal Fotomac, os dois rivais de Istambul realizaram abordagens concretas para contratar o francês. A disputa ocorre às vésperas da abertura da janela, em no dia 1º de janeiro.

O Galatasaray, que já possui um ataque estelar com Victor Osimhen e Mauro Icardi, vê em Nkunku o elemento final para consolidar sua hegemonia e garantir mais um título da Super Lig. Por outro lado, o Fenerbahçe busca uma resposta imediata para fortalecer seu poder ofensivo e equilibrar a corrida pelo troféu nacional, que segue acirrada nesta temporada.

O fator Domenico Tedesco no Fenerbahçe

Apesar do forte interesse do Galatasaray, o Fenerbahçe é apontado como o favorito para fechar o negócio. O grande trunfo do clube é o técnico Domenico Tedesco, que trabalhou com Nkunku no RB Leipzig. Sob o comando de Tedesco, o francês viveu o auge de sua carreira, registrando 27 gols e 14 assistências em uma única temporada e conquistando a Chuteira de Ouro da Bundesliga.

Pelo Leipzig, Nkunku foi eleito o melhor jogador da Bundesliga (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

A proposta do Fenerbahçe envolve um empréstimo inicial com obrigação de compra fixada em 35 milhões de euros. O valor é próximo aos 37 milhões de euros investidos pelo Milan para contratar o jogador há menos de seis meses do Chelsea, o que poderia facilitar a aceitação por parte da diretoria rossonera.

Impasse no Milan e concorrência interna

A saída de Nkunku, no entanto, não é simples. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Verona, ajudando a equipe de Massimiliano Allegri a brigar pela liderança do Campeonato Italiano — atualmente ocupada pela Inter de Milão. Embora o Milan considere a venda para equilibrar as finanças, o desempenho recente do atleta em campo gera dúvidas sobre a viabilidade de sua liberação imediata.

Nkunku celebra gol do Milan sobre o Verona, pelo Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

