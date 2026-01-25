Endrick marca dois pelo Lyon na Ligue 1 e quebra a internet: 'O melhor da geração'
Atacante de 19 anos precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar do triunfo parcial
De novo! Com gols de Endrick, o Lyon está vencendo o Metz por 4 a 1 no primeiro tempo da partida disputada neste domingo (25), no estádio Saint-Symphorien, em duelo válido pela 19ª rodada da Ligue 1. E, como era de se esperar, nas redes sociais o nome do atacante voltou a ganhar destaque mais uma vez:
Em seu terceiro jogo como titular pelo Lyon, Endrick marcou o segundo gol com a camisa dos Gones, o primeiro na Ligue 1. O brasileiro precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar, ao infiltrar na área e, com um toque simples de primeira dentro da pequena área, encobrir o goleiro após passe de Corentin Tolisso, que recebeu o lançamento pelo lado direito e clareou o lance para o camisa 9.
O segundo saiu nos acréscimos da primeira etapa e foi uma pintura. Em contra-ataque veloz pelo lado direito, Endrick conduziu a bola até a área e finalizou no canto, encobrindo o goleiro adversário e garantindo seu segundo gol na partida.
Abaixo, veja o gol do brasileiro e, em seguida, comentários de torcedores que acompanham a partida nas redes sociais:
Tradução: Estou muito feliz em ver Endrick tendo sucesso em Lyon. Espero que ele os ajude a ganhar um título.
Tradução: Domínio brilhante e passe magistral de Tolisso, seguidos por um toque por cobertura tão eficaz de Endrick. Magnífico. Endrick será um grande reforço para o Lyon; a equipe é muito séria, tanto no papel quanto em campo. Eles estarão na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.
Tradução: Endrick está furioso, é uma loucura. Muito feliz por ele.
Tradução: Lyon precisa encontrar uma solução para manter Endrick, aquele cara é um craque.
O brasileiro não participou da última partida do Lyon, a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Young Boys, da Suíça, válida pela sétima rodada da fase de liga da Europa League. O resultado garantiu a classificação antecipada dos franceses para as oitavas de final da competição.
Antes de hoje, em duas partidas pelo Lyon, uma pela liga nacional e outra pela Copa da França, Endrick somava um gol e uma assistência em 161 minutos em campo. Além dos números, o camisa 9 tem recebido elogios pelo desempenho neste início de ano, tanto de quem acompanha a equipe quanto internamente, por companheiros e pelo treinador Paulo Fonseca.
O Lyon tentará manter o excelente momento, com sete vitórias consecutivas somando todas as competições. Na classificação da Ligue 1, os Gones ocupam a quarta posição, com 33 pontos, fruto de dez vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 27 gols marcados e 18 sofridos.
O Metz, por outro lado, vive momento oposto. A equipe não vence há três partidas, com duas derrotas consecutivas, e segue na lanterna do campeonato, com apenas 12 pontos, resultado de três vitórias, três empates e 12 derrotas, além de 19 gols anotados e 40 contra.
