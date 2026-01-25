Jayme de Almeida analisa trabalho de Filipe Luís e projeta 2026 do Flamengo

A primeira temporada completa de Filipe Luís no comando do Flamengo foi um verdadeiro marco na história do clube. Com campanhas impecáveis, o jovem treinador conquistou os títulos do Campeonato Carioca, Supercopa, Brasileirão e Libertadores, entrando para uma lista seleta de ex-jogadores que também brilharam na beira do gramado. Outro exemplo ainda muito vivo na memória dos rubro-negros é Jayme de Almeida, campeão da Copa do Brasil, em 2013. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-comandante analisou o trabalho do atual técnico do Mengão.

continua após a publicidade

➡️ Braz revela lado torcedor do Flamengo e diz quem deu mais trabalho: Gabigol ou Adriano

- O Filipe Luís faz um excelente trabalho, até agora, no Flamengo. Desde que assumiu as categorias de base e depois passou para o profissional, ele mostrou ter muito conhecimento sobre futebol. É um cara que se preocupa em aprender, a crescer como profissional e está fazendo um grande trabalho. Acho que por ele conhecer o Flamengo, fica mais fácil de trabalhar e ele ainda tem um discurso muito positivo, sempre buscando colocar o Flamengo entre os maiores clubes do Brasil - comentou.

Apesar do início vitorioso, Filipe Luís terá uma longa jornada em 2026. Com um elenco estrelado, o treinador busca suprir as expectativas para manter o Flamengo no topo. Para Jayme de Almeida, a equipe rubro-negra tem condições de fazer uma grande temporada e continuar dando alegrias à torcida.

continua após a publicidade

➡️ Após nova proposta, Flamengo e West Ham ainda divergem por Lucas Paquetá

- O Flamengo tem uma coisa que a maioria dos clubes aqui no Brasil não tem: estabilidade financeira. Isso ajuda muito no momento das contratações. Além disso, o clube tem um excelente treinador, que demonstrou estar entre os melhores do Brasil. Então, eu não tenho dúvidas de que o Flamengo irá fazer uma grande temporada, não vou dizer que vai levar todos os títulos, mas com certeza vai fazer um grande ano e continuar dando muitas alegrias a torcida - disse Jayme de Almeida.

Após o Flamengo, o futuro será a Europa?

Durante a disputa do Mundial de Clubes, Filipe Luís chamou atenção de gigantes do futebol europeu. No entanto, apesar das especulações, o treinador rubro-negro não recebeu nenhuma proposta oficial do Velho Continente e acertou sua renovação de contrato com o Flamengo até o final de 2027. Segundo Jayme de Almeida, o jovem treinador tem condições de trabalhar por um bom tempo na Europa.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Filipe tem a experiência de ter morado e jogado na Europa, é um cara que conhece muito bem o futebol europeu. Isso é uma grande vantagem para ele, caso queira se transferir para lá. Acredito que esse pode ser o caminho dele e se repetir o trabalho que vem fazendo no Flamengo, com certeza as oportunidades virão e ele vai ficar um bom tempo trabalhando na Europa - finalizou.

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.