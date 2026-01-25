menu hamburguer
Final da Copinha: decisão da arbitragem gera revolta em Cruzeiro x São Paulo

Tricolor perdeu para o clube mineiro neste domingo (25)

25/01/2026
Cruzeiro venceu o São Paulo na final da Copinha (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraCruzeiro venceu o São Paulo na final da Copinha (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)
Uma decisão da arbitragem causou grande repercussão na final da Copinha, neste domingo (25), entre Cruzeiro e São Paulo. No segundo tempo, Murilo Tarrega Victor marcou um pênalti para o Tricolor, mas voltou atrás e assinalou uma falta fora da área após análise do VAR.

➡️ Em final intensa, Cruzeiro vence o São Paulo e é campeão da Copinha

O lance aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo, quando Tetê foi derrubado por um defensor do Cruzeiro. Após marcar o pênalti, o árbitro fez o sinal do VAR e marcou a falta fora da área. Nas redes sociais, torcedores do São Paulo se revoltaram com a decisão.

Veja as reações nas redes sociais:

No momento da polêmica, o São Paulo perdia por 2 a 1, placar que não foi alterado até o apito final. William abriu o marcador par ao Cruzeiro, Isac deixou tudo igual para o Tricolor, mas Gustavinho anotou o segundo e deu o título ao clube mineiro na Arena Mercado Livre Pacaembu.

Escalações da final da Copinha

São Paulo (Técnico: Allan Barcellos)
João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas (Guilherme Reis; Matheus Ferreira, Djhordney, Tetê e Pedro Ferreira; Gustavo Santana (Lucyan) e Paulinho

Cruzeiro (Técnico: Mairon Cesar)
Vitor Lamounier; Nicolas (Ivanilson), Kaiquy Luiz, Kelvin, William (Gustavo); Murilo, Alessandro (André), Rhuan Gabriel; Rayan (Pablo), Baptistella; Fernando

Gustavinho marca o segundo gol do Cruzeiro sobre o São Paulo na final da Copinha (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS/Gazetapress
Gustavinho marca o segundo gol do Cruzeiro sobre o São Paulo na final da Copinha (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS/Gazetapress)

