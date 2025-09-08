Brasil se despede da Granja e vai à Bolívia sem medo da altitude

TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira faz na manhã desta segunda-feira (8) o último treino na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, em preparação para a partida derradeira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta terça (9), o Brasil encara a Bolívia e os 4.150 metros de altitude de El Alto. Mas, a julgar pelo discurso dos jogadores, o ar rarefeito do local do jogo não assusta.

— Só vejo a hora de chegar o jogo, estou preparado. Nosso foco é estar o melhor possível para o jogo, chegar lá e ganhar a partida da melhor maneira possível, jogando o nosso futebol — disse o atacante Gabriel Martinelli no domingo (7), em Teresópolis.

— (A altitude) com certeza é um ponto que atrapalha, mas a gente está focado no jogo. Como eu falei, treinamos o nosso melhor nesses últimos dias para chegar lá da melhor maneira possível e ganhar o jogo da melhor maneira possível também — acrescentou o atacante do Arsenal.

Companheiro de clube e de Seleção, o zagueiro Gabriel Magalhães também procurou tirar a altitude de El Alto como fator determinante para o jogo do Brasil com a Bolívia.

— A gente não tem que pensar em altitude. A gente tem que pensar que está vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Temos que chegar lá, fazer um grande jogo e sair vitoriosos. Sabemos das dificuldades, mas nós temos também que saber o que nós podemos fazer dentro de campo. E a gente está preparado para isso — sustentou Magalhães.

Bolívia precisa vencer o Brasil para sonhar com a Copa

A Bolívia fará um jogo de vida ou morte com o Brasil. Oitava colocada nas Eliminatórias, a equipe precisa vencer e torcer por um tropeço da Venezuela, que recebe a Colômbia no mesmo horário, para ficar com a vaga na repescagem.

Mas, apesar de o Brasil já estar classificado para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti quer um grande resultado em El Alto.

— O jogo interessa, porque a camisa do Brasil não pode permitir aos jogadores que existam partidas mais ou menos importantes. Todas são importantes. O jogo da Bolívia é importante para melhorar nosso jogo, nossa atitude, nossa intensidade — disse o treinador logo após a vitória sobre o Chile.