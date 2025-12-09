Pressionado no Real, Xabi Alonso se declara: 'É aqui que quero estar'

O Real Madrid está em crise diante da dificuldade de resultados recentemente e a pressão em Xabi Alonso só aumentou. Após perder a liderança de La Liga para o Barcelona, os Merengues miram uma virada de chave na Champions League e a coletiva pré-jogo contra o Manchester City trouxe ainda mais destaque para a figura do treinador.

Inicialmente, Xabi Alonso foi questionado sobre seu momento e a possibilidade de assumir o Liverpool no curto prazo:

– Neste momento, é aqui que estou. É aqui que quero estar – começou por declarar o treinador.

Diante da pressão atual, o comandante dos Blancos deixou claro a necessidade de se adaptar ao contexto:

– Quando você treina o Real Madrid, você está preparado para todos os tipos de situações [...] Não se trata de mudar, mas sim de se adaptar. Conheço muito bem o Real Madrid. É preciso se adaptar e aprender. Há dias bons e dias ruins. Mas estamos dando passos à frente a cada partida. Temos que encarar essa situação e dar a volta por cima – afirmou o treinador.

Xabi Alonso concedeu coletiva antes de Real Madrid x City (Foto: Philippe MARCOU / AFP)

Confira outros tópicos da coletiva de Xabi Alonso

Sobre o adversário desta quarta-feira (10), Xabi Alonso destacou que o Real Madrid terá um desafio pela frente:

– É o time do Pep, e vem evoluindo. Tem jogadores novos e algumas coisas que não são tão reconhecíveis em comparação com os últimos anos. Será um adversário difícil – enfatizou.

Questionado se sente respaldo do grupo de jogadores do Real Madrid, Alonso foi curto:

– Sim.

Em seguida, o técnico espanhol finalizou sobre a união do grupo merengue:

– É um time, estamos todos juntos nessa. Quando você é o técnico do Real Madrid, você está preparado. Estou muito ansioso pelo que está por vir, e isso começa amanhã. Para dar a volta por cima, o que é compreensível. Tudo em que estamos pensando é no City. No futebol, para o bem ou para o mal, as coisas podem mudar rapidamente – disse.

