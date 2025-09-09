Palco do confronto entre Bolívia e Brasil, o Estádio Municipal de El Alto está localizado a 4.150 metros acima do nível do mar. A seleção local busca manter a invencibilidade para continuar com o sonho de participar da próxima edição da Copa do Mundo. A partida ocorre nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília) pela última rodada das Eliminatórias da América do Sul.

A seleção da Bolívia conta com um trunfo importante para conseguir vaga na repescagem da próxima Copa. A equipe de Óscar Villegas utiliza com os 4.150 metros de altitude do Estádio El Alto desde novembro de 2023. Os bolivianos somam quatro vitórias e dois empates, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos.

Separadas por apenas um ponto, Bolívia e Venezuela disputam a sétima posição na tabela das Eliminatórias para a Copa. Para garantir vaga na repescagem para o Mundial, a Bolívia precisa vencer o Brasil e torcer para que a Colômbia segure ao menos um empate contra a Venezuela. Em caso de empate no número de pontos, a vaga será decidida no saldo de gols. Neste quesito, a vantagem é da Venezuela, com - 7 gols, enquanto a Bolívia tem - 19.

Ramiro Vaca, autor do gol na vitória por 4 a 0 contra a Venezuela no Municipal de El Alto (Foto: Aizar Raldes / AFP)

A casa da Bolívia para o duelo de hoje é o segundo estádio mais alto do mundo. O Municipal de El alto perde apenas para o Daniel Alcides Carrión, que fica em Cerro de Pasco, no Peru, a 4.378 metros. Esta será primeira partida de Carlo Ancelotti treinador da seleção brasileira, na altitude.

Com capacidade para 25 mil torcedores, é a casa do Always Ready, time da primeira divisão da Bolívia. Inaugurado em 2017, o clube só pode utilizar seu estádio em 2024, após aprovação da Conmebol.

