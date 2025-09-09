MLS impõe nova suspensão a Suárez após incidente em final; veja detalhes

Não está fácil a vida de Luis Suárez. O atacante foi suspenso por mais três partidas pela MLS, conforme anunciado na segunda-feira (8). A punição amplia a sanção anterior de seis jogos, imposta após o jogador cuspir em um membro da comissão técnica do Seattle Sounders durante a final da Leagues Cup. A decisão da competição organizada pela Concacaf que reúne clubes dos Estados Unidos e do México aconteceu em 31 de agosto. Na ocasião, o Inter Miami foi derrotado por 3 a 0.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 38 anos, Suárez já havia se desculpado publicamente pelo episódio na decisão. O contrato do uruguaio com o clube estadunidense termina ao fim desta temporada, e seu comportamento tem sido alvo de críticas, especialmente pelo envolvimento na confusão generalizada após o apito final no estádio Lumen Field, em Seattle. Até o momento, a equipe da Flórida não se manifestou sobre a possibilidade de recorrer da decisão.

continua após a publicidade

— Suárez cumprirá a suspensão em 13 de setembro (quando o Inter enfrentará o Charlotte FC), 16 de setembro (contra o Seattle Sounders) e 20 de setembro (contra o DC United) — diz o comunicado da liga norte-americana.

Luis Suárez (à direita) após o apito final na decisão da Leagues Cup de 2025 (Foto: Alika Jenner/ AFP)

E os outros? 🥊

Outros envolvidos na briga, como os espanhóis Sergio Busquets e Tomás Avilés, ambos do Miami, não sofreram novas sanções. Por outro lado, Steven Lenhart, membro da comissão técnica do Sounders, perdeu sua credencial da MLS pelo restante da temporada, incluindo os playoffs. Ele havia recebido uma suspensão de cinco partidas pela Leagues Cup e está proibido de acessar o vestiário ou permanecer próximo aos atletas nos dias de jogo. Um eventual novo credenciamento será avaliado antes do início da temporada de 2026.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.