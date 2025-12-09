João Pedro marca, mas Chelsea sofre virada da Atalanta pela Champions
A Atalanta venceu o Chelsea por 2 a 1, nesta terça-feira (9), pela sexta rodada da Champions League. Em duelo disputado no New Balance Stadium, em Bérgamo (ITA), a equipe londrina até chegou a abrir o placar com João Pedro. Porém, na segunda etapa, os italianos reagiram no segundo tempo e, com gols de Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere, viraram o jogo.
Com o resultado, a Atalanta alcança a quarta colocação, com 13 pontos. Já o Chelsea caiu para 10º, com 10 pontos.
Como foi Atalanta x Chelsea?
Em casa, a Atalanta adiantou as linhas em busca de pressionar a equipe do Chelsea. Perto dos cinco minutos, Ademola Lookman escapou pela esquerda e invadiu a área. Na finalização, um pouco sem ângulo, a bola parou em Robert Sanchéz, que deu rebote para o meio da área, mas a defesa dos Blues afastou.
Aos poucos, o Chelsea começou a ter mais controle da posse, mas com a Atalanta levando perigo nos contra-ataques. Em uma dessas escapadas, Davide Zappacosta cruzou rasteiro para área e encontrou Lookman perto da pequena área. Porém, Josh Acheampong bloqueou o chute e salvou a equipe londrina de sofrer o gol.
Na primeira grande chance do Chelsea, João Pedro abriu o placar após cruzamento rasteiro de Reece James. No primeiro momento, a arbitragem anulou o gol por impedimento do jogador inglês, porém, após revisão do VAR, foi confirmado que Reece estava atrás da linha defensiva da Atalanta.
Após o intervalo, o Chelsea teve uma chance clara de marcar o segundo, em chute da entrada da área de Reece James, mas a bola passou perto da trave. Minutos depois, a Atalanta chegou ao ataque e até balançou as redes com Lookman, mas o nigeriano estava impedido e o gol foi anulado. Porém, no minuto seguinte, em jogada individual de Charles De Ketelaere, o belga cruzou para área e encontrou Gianluca Scamacca. O atacante italiano se desvencilhou de Wesley Fofana e subiu alto para cabecear e empatar o placar.
No decorrer do jogo, a Atalanta foi superior, mas com o jogo muito truncado no meio-campo. Porém, perto dos acréscimos, De Ketelaere recebeu perto da área e disparou. Na finalização, o atacante belga acertou o canto esquerdo de Robert Sánchez, que até chegou a encostar na bola, mas sem conseguir evitar o gol da virada dos italianos.
Nos minutos finais, os Blues correram atrás do empate e quase marcaram em chute de fora da área de Alejandro Garnacho, mas Marco Carnesecchi fez a defesa. Ao fim, a Atalanta conseguiu levar a vitória por 2 a 1.
O que vem por aí?
O Chelsea retorna aos gramados no sábado (13), pela 16ª rodada da Premier League, contra o Everton, às 12h (de Brasília), no Stamford Bridge. No mesmo dia, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta encara o Cagliari, às 16h45, no New Balance Stadium.
