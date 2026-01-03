menu hamburguer
'Lei do ex' de herói e golaços no fim: Barcelona vence Espanyol por 2 a 0 na La Liga

Vaiado do início ao fim pela torcida local, Joan García é o nome do jogo

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
Dia 03/01/2026
19:03
Atualizado há 1 minutos
Dani Olmo (#20) comemora com o companheiro Fermin López (#16) após marcar na partida contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)
O Barcelona venceu o Espanyol por 2 a 0 neste sábado (3), em partida válida pela 18ª rodada da La Liga, disputada no RCDE Stadium. Para aqueles que imaginavam um jogo tranquilo para os visitantes e favoritos, o clássico da Catalunha foi marcado por intensa rivalidade nas arquibancadas e por diversas oportunidades claras de gol para ambas as equipes, destacando-se, entretanto, a qualidade excepcional dos jogadores blaugranas nos instantes finais, que definiram o resultado.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a equipe comandada por Manolo González, que vem realizando boa campanha, permanece na quinta posição e segue lutando por vaga nas competições europeias, somando 33 pontos em 18 partidas, com 10 vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 22 gols marcados e 19 sofridos. Por outro lado, o time dirigido por Hansi Flick se mantém líder absoluto rumo ao bicampeonato, com 49 pontos em 19 jogos, obtidos com 16 vitórias, um empate e duas derrotas, com 53 gols feitos — melhor ataque do torneio — e 20 contra.

Como foi a partida? ⚽

O Barcelona iniciou o clássico com pressão, mas encontrou dificuldades para finalizar, após lances de ataque com Ferran Torres, Lamine Yamal e Pedri passando perto do gol. O Espanyol criou chances em contra-ataques, especialmente com Roberto Fernández e Pere Milla, mas Joan García — principal personagem do jogo — realizou pelo menos três grandes defesas que impediram o adversário de abrir o placar.

Fora de campo, torcedores do Espanyol protestaram contra o camisa 13, em seu primeiro jogo contra o clube desde a transferência para o maior rival local. No segundo tempo, o Barcelona manteve a posse e desperdiçou oportunidades claras, enquanto o Espanyol apresentou perigo nos contragolpes, sem conseguir superar o conhecido paredão.

Aos 40 minutos, a bela exibição finalmente resultou em gol, para a alegria dos espectadores ao redor do mundo, embora tenha frustrado os torcedores do Espanyol presentes no estádio, que viram mais um resultado negativo no clássico. Em lance primoroso para o lado acostumado a vencer na cidade, Fermín López avançou pelo meio, superou a marcação e passou para Dani Olmo, que finalizou de primeira com o pé direito, cruzado e colocado, no ângulo superior esquerdo de Marko Dmitrović, sem qualquer chance de defesa.

Pouco depois, Olmo tentou ampliar em cobrança de falta pela esquerda, mas o arqueiro adversário realizou excelente defesa. Aos 44', o golpe fatal veio com o implacável Robert Lewandowski: Fermín, mais uma vez protagonista da jogada, avançou pela direita, entrou na área e tocou rasteiro para o camisa 9, que concluiu de cobertura sobre o goleiro com um toque único de classe. Final de jogo: 2 a 0 para o Barcelona.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-BARCELONA
Robert Lewandowski (#9), do Barcelona, faz o segundo gol na partida contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

O que vem por aí? 🔎

O Espanyol terá uma semana de descanso e retorna aos gramados apenas no próximo domingo, às 12h15 (de Brasília), contra o Levante, no Estádio Ciutat de València, em partida válida pela 19ª rodada da La Liga. O Barcelona, por sua vez, terá rotina diferente: viaja para a Arábia Saudita para enfrentar o Athletic Bilbao na semifinal da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Estádio King Abdullah.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

