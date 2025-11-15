Messi marca pela primeira vez na África e se aproxima do gol 900

Lionel Messi balançou as redes pela primeira vez na África na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Angola, em amistoso realizando em Luanda. O camisa 10 chegou aos 895 gols e se aproxima da histórica marca de 900 em sua carreira.

No confronto, Lautaro Martínez abriu o placar no primeiro tempo com uma linda assistência de Messi. E aos 35 minutos da segunda etapa, o camisa 10 foi acionado pelo autor do primeiro gol pelo lado esquerdo da área e finalizou cruzado para balançar as redes.

Antes mesmo da bola rolar, Messi era o jogador mais ovacionado pelos angolanos na chegada do ônibus da Argentina ao Estádio 11 de Novembro. No fim do jogo, o camisa 10 também foi exaltado pelos torcedores, que entoavam o nome do argentino.

Neste ano, Messi tem a chance de chegar a marca dos 900 gols na carreira vestindo a camisa do Inter Miami, dos Estados Unidos. No domingo (23), o craque entra em campo para encarar o Cincinnati no primeiro jogo da semifinal da Conferência Leste.

Messi pode chegar aos 1000 gols?

Lionel Messi renovou seu contrato com o Inter Miami até o fim de 2028, o que faz com que tenha ao menos três temporadas por fazer. O jogador precisa balançar as redes 105 vezes, mas deve se aposentar da Argentina após a Copa do Mundo de 2026, o que fará com que só tenha compromissos com o clube dos Estados Unidos.

