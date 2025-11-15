Sem proposta de renovação, craque do Barcelona não quer sair em janeiro
O craque está na sua quarta temporada pelo time espanhol
O atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, não deve permanecer no clube catalão na próxima temporada. No entanto, a vontade do jogador é a de continuar defendendo as cores blaugranas até o fim do contrato. Aos 37 anos, o polonês não pensa em aposentadoria e deseja cumprir seu contrato com o time, com vencimento em junho de 2026, conforme noticiado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.
Sem sinalização de interesse de renovação por parte do Barcelona, times como o Milan e o Fenerbahçe já acenderam o alerta e analisam a possível oportunidade de mercado. O atacante do Barça tem 108 gols em 159 partidas, resultando em uma média de 0,68 gols por jogo. Na atual temporada, soma sete gols em nove partidas disputadas.
Em entrevista ao canal polonês TVP Sport, Lewandowski deixou seu futuro e disse que analisará as opções em breve:
— Em breve estarei pronto para decidir qual caminho quero seguir e verei quais são as minhas opções. Não sei onde estarei ou o que vou querer fazer daqui a alguns meses — afirmou o atacante, que também teria sondagens de times da Arábia Saudita.
⚽ Lewandowski marcou hat-trick no último jogo do Barcelona
O Barcelona derrotou o Celta de Vigo, por 4 a 2, no último domingo (9), pela 12ª rodada de La Liga. Em duelo disputado no Estádio de Balaídos, em Vigo (ESP), os Culés contaram com o brilho de Robert Lewandowski, que anotou um hat-trick e foi decisivo na vitória catalã, fora de casa. O outro gol foi marcado por Lamine Yamal.
Com o resultado, o Barça segue na segunda colocação de La Liga, com 28 pontos, três atrás do líder Real Madrid, que empatou por 0 a 0 com o Rayo Vallecano. Já o Celta de Vigo é o 13º colocado, com 13 pontos conquistados.
