Técnico da Itália esclarece polêmica sobre classificação para Copa: 'Chorão'
Treinador foi criticado por declaração sobre Eliminatórias da América do Sul
Técnico da Itália, Gennaro Gattuso esclareceu a polêmica sobre a classificação para a Copa do Mundo na América do Sul. Na última semana, o comandante afirmou ser injusto o continente ter sete vagas para o Mundial, enquanto a Azzurra sofre para buscar uma vaga com a vice-liderança do Grupo I das Eliminatórias da Europa.
- Não quero mais falar sobre isso porque, depois, meu assessor de imprensa, que está sempre no meu pé, me diz que estão me massacrando na América do Sul, dizendo que sou um chorão. Chega, não quero mais falar sobre isso, já disse o que penso.
Se a Itália quiser se classificar diretamente para a Copa do Mundo, a equipe de Gattuso precisa vencer a Noruega por uma diferença de nove gols. O treinador sabe que será uma missão complicada e está focado na repescagem na Data Fifa de março.
- Sejamos claros: é extremamente difícil, até impossível. Mas é o último jogo antes da repescagem, e vencer ajuda a vencer. Nove a zero? Vamos encarar a realidade. O presidente está se esforçando muito para isso (adiar a rodada do Campeonato Italiano antes da Data Fifa de março), mas uma pessoa sozinha não faz milagres. No momento, considero impossível. Espero ter pelo menos 48 horas para estar com os jogadores em fevereiro. Porque temos que ir para a Copa do Mundo a todo custo.
Nas Eliminatórias, a Itália possui seis vitórias em sete partidas, mas apenas os líderes de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo. Em sua chave, a Azzurra ocupa a 2ª colocação, uma vez que a Noruega possui um aproveitamento de 100%.
Conta para a Itália se classificar para a Copa do Mundo
A Itália tem três pontos de desvantagem para a Noruega, mas 17 gols de desvantagem em relação a próxima adversária. Com isso, não basta apenas vencer e igualar a pontuação, mas a Azzurra precisa derrotar a equipe comandada por Haaland por uma diferença de nove gols para ultrapassar a rival no saldo.
A missão é muito complicada, visto que a Itália marcou 20 gols em sete jogos e possui uma média de quase três gols por partida. No entanto, a Azzurra tem assegurada ao menos uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo, embora tenha ficado pelo caminho justamente nessa fase nas Eliminatórias para o Mundial do Catar.
